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Мир

Россия стала агрессивной: в НАТО заявили о разработке новой концепцию сдерживания и обороны для Европы

4:55 10 июля 2020
Учения НАТО

Согласившийся увеличить количество кораблей в Черном море Североатлантический альянс разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая будет охватывать все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и «более традиционные» угрозы.

Об этом во время виртуальной дискуссии о развитии сотрудничества между ЕС и НАТО в Вашингтоне, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сказано в сообщении на сайте организации.

По его словам, в результате кризиса из-за пандемии коронавируса усилились и ускорились проблемы безопасности.

«Мы работаем над новой концепцией под названием „Сдерживание и оборона для Евроатлантического пространства“. Она будет первым всеобъемлющим документом…, будет воплощена в оперативные мероприятия НАТО и будет учитывать опыт наших друзей из ЕС», — сказал Джоанэ.

Он отметил, что идея создания такой концепции была принята министрами обороны стран НАТО, и работа началась при активном участии начальников штабов и военных экспертов при поддержке Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

«История никогда не останавливается, глобальная конкуренция усиливается, подъем Китая является уже фактом, и Россия, является агрессивной, как никогда, пытается разрушить Запад политически. Усиливается соревнования в космосе, возникают новые технологии, которые смещают мировые центры силы. Поэтому мы не можем не инвестировать в оборону, поскольку оборона является предпосылкой для мира», — заявил Джоанэ.

Он также подчеркнул, что НАТО продолжает оставаться краеугольным камнем «не только трансатлантической безопасности, но и неотъемлемой частью глобального порядка».

Также сообщалось, что в начале июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что предоставление Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО позволит нашей стране теснее сотрудничать с Альянсом. В частности, это предоставит доступ к совместным военным учениям и тренировкам стран-членов Североатлантического альянса, что является «дополнительным инструментом нашего углубления в систему». Во-вторых, более глубокий обмен разведданными. «Когда есть доверие, можно решать самые амбициозные задачи. В-третьих, это новые возможности в вопросах взаимодействия с Секретариатом НАТО, а также назначения в этот орган украинцев.

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