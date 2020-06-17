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Кулеба объяснил, что даст Украине новый статус в НАТО
Предоставление Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО позволит нашей стране теснее сотрудничать с Альянсом.
В интервью «НВ» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба акцентировал внимание на трех практических аспектах нового статуса.
Во-первых, это доступ к совместным военным учениям и тренировкам стран-членов Североатлантического альянса, что является «дополнительным инструментом нашего углубления в систему».
Во-вторых, более глубокий обмен разведданными. «Когда есть доверие, можно решать самые амбициозные задачи. Если люди уже начинают доверять нам настолько масштабно, с разведданными, то это именно то, к чему мы должны стремиться», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.
В-третьих, это новые возможности в вопросах взаимодействия с Секретариатом НАТО, а также назначения в этот орган украинцев.
«Все направлено на одно — большая совместимость, большее взаимопонимание. Я когда-то говорил (и сейчас подтверждаю), что интеграция в НАТО произойдет, когда украинские военные будут рутинно пить виски с военными стран-членов НАТО и разговаривать на одном языке», — добавил глава МИД Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле нервно отреагировали на представление Украине нового статуса. Так, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что это не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.55
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