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Украина

Кулеба объяснил, что даст Украине новый статус в НАТО

10:56 17 июня 2020
Флаги Украины и НАТО

Предоставление Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО позволит нашей стране теснее сотрудничать с Альянсом.

В интервью «НВ» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба акцентировал внимание на трех практических аспектах нового статуса.

Во-первых, это доступ к совместным военным учениям и тренировкам стран-членов Североатлантического альянса, что является «дополнительным инструментом нашего углубления в систему».

Во-вторых, более глубокий обмен разведданными. «Когда есть доверие, можно решать самые амбициозные задачи. Если люди уже начинают доверять нам настолько масштабно, с разведданными, то это именно то, к чему мы должны стремиться», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В-третьих, это новые возможности в вопросах взаимодействия с Секретариатом НАТО, а также назначения в этот орган украинцев.

«Все направлено на одно — большая совместимость, большее взаимопонимание. Я когда-то говорил (и сейчас подтверждаю), что интеграция в НАТО произойдет, когда украинские военные будут рутинно пить виски с военными стран-членов НАТО и разговаривать на одном языке», — добавил глава МИД Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле нервно отреагировали на представление Украине нового статуса. Так, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что это не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.

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