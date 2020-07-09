Украина

НАТО по договоренности с Украиной увеличит число кораблей в Черном море

В ходе телефонного разговора министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пришли к выводу, что необходимо отреагировать на ухудшение ситуации с безопасностью в Черном море.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, собеседники обменялись мнениями по безопасности на Востоке Украины и в акватории Черноморского моря. По их мнению, ситуация продолжает ухудшаться из-за наращивания Россией военного присутствия.

В результате стороны согласились увеличить присутствие сил и средств в черноморском регионе — увеличат патрулирование в воздухе и присутствие кораблей ВМС стран-членов Альянса Андрей Таран пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учения, которые должны пройти на юге Украины осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что Украина представила НАТО свою национальную программу.

Фото: informator. news

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