Убивают "зловещие щупальца": ученые назвали животное, которое поможет победить коронавирус

Общество и люди

Пока ученые по всему миру отчаянно пытаются найти метод лечения Covid-19 или разработать вакцину, которая позволила бы смягчить карантинные меры, включая социальное дистанцирование, спасение может оказаться весьма близко.

Ключ к победе над опасным заболеванием может содержаться в крови альпака, говорится в исследовании в научном издании Cell, пишет Daily Mail.

В научной работе говорится, что исследователям удалось выработать антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19. Блокируя шипы, при помощи которых вирус проникает в клетку, антитела могут остановить распространение инфекции.

Сейчас проводятся испытания на хомяках, и в случае успеха этот метод может начать использоваться в больницах уже примерно через год.

В 2016 году исследования антител в крови лам начал аспирант частного американского Университета Нотр-Дам в Индиане Дэниел Рэпп. Он хотел изучить их воздействие на два других коронавируса — SARS-CoV (вызывающий атипичную пневмонию) и MERS-CoV (вызывающий ближневосточный респираторный синдром).

Своей главной целью он ставил изучение белков, производимых бактериями, грибками и другими паразитами, но ни он, ни его коллеги по McLellan Lab не могли предположить, что их исследование окажется востребованным уже сейчас.

Во многом это стало возможно благодаря четырехлетней подопытной альпака по имени Винтер. В 2016 году ей в течение шести недель вводили инъекции с обезвреженными белками из короны SARS-CoV и MERS-CoV.

Ученые отслеживали вырабатываемые в организме альпака антитела и отбирали те из них, что могли нейтрализовать тот или другой вирус. Сама Винтер, кстати, до сих пор жива.

У представителей семейства верблюдовых (к нему относятся ламы, альпаки и собственно верблюды), есть полезная особенность: когда их иммунная система выявляет «чужака», животное вырабатывает два вида антител. Первый очень напоминает антитела человека, а другой — частицы гораздо меньшего размера, их еще называют нанотелами (или антителами из тяжелых цепей).

В нынешнем исследовании, проводившемся совместно Техасским университетом в Остине, Национальным институтом здравоохранения и Университетом Гента, Рэпп и его коллеги создали антитело, способное блокировать коронавирус, вызывающий Covid-19, сцепляясь с шиповидными белками его короны (так называемыми «зловещими щупальцами»).

«Антитело присоединяется к шипу, не давая ему стыковаться с клеткой и предотвращая проникновение, таким образом нейтрализуя вирус», — рассказал Рэпп. Он добавил, что это антитело «представляет особый интерес», поскольку может нейтрализовать оба вируса: и SARS-CoV, и SARS-CoV-2.

По словам исследователей, в будущем такие антитела можно будет использовать для лечения больных Covid-19 при помощи ингаляции, а также для обработки зараженных мест.

Новый метод предполагается использовать исключительно в качестве терапии: заменить вакцину он вряд ли сможет, поскольку не обеспечивает долгосрочной защиты.

«Чтобы защитить человека от инфекции, его необходимо вакцинировать за месяц или два до возможного заражения. При помощи этой терапии вы обеспечиваете человека защитными антителами напрямую, так что он оказывается невосприимчив к инфекции сразу после процедуры. Кроме того, антитела можно использовать для лечения уже зараженных людей, чтобы облегчить течение болезни», — цитирует одного из авторов исследования — профессора Техасского университета Джейсона Маклеллана — научный сайт Laboratory Equipment.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что статины способны помочь в значительной степени сократить смертность от Covid-19.

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