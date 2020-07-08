«Тихий иммунитет»: настоящее количество зараженных коронавирусом может быть намного большим

Общество и люди

Предположение врача-инфекциониста Ольги Голубовской о том, что стандартное ПЦР-тестирование в трети случаев выдает ложноотрицательный результат, нашло подтверждение на Западе: по мнению врачей в ряде стран, число пострадавших от коронавируса, возможно, было сильно недооценено, потому что тесты ищут специфические антитела в крови, а не борющиеся с инфекцией Т-клетки в «памяти» крови.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что ученые обнаружили, что шесть из восьми людей из тех, кто жил с кем-то, у кого был обнаружен положительный результат на COVID-19, показали отрицательные результаты при тестировании на антитела к коронавирусу в их крови.

Но когда эксперты проверили их образцы крови на иммунитет Т-клеток — часть глубокой защиты организма от инфекции — они обнаружили, что на самом деле эти люди перенесли COVID-19 с легкими симптомами.

Последнее исследование, проведенное в больнице Страсбургского университета во Франции, изучало семь семей, у которых были зафиксированы необычные анализы крови на коронавирус.

«Наши результаты показывают, что эпидемиологические данные, основанные только на обнаружении антител к SARS-CoV-2, могут привести к существенной недооценке воздействия вируса», — говорит исследователь, профессор Самира Фафи-Кремер.

Иммунологические системы некоторых пациентов, по-видимому, «расщепляются» из-за их реакции на вирус, так что те, у кого нет антител в крови, реагируют на Т-клетках на более глубоком уровне.

К такому выводу пришли эксперты по иммунологии. Этот вывод открывает перспективы для новых проверок на коронавирус, которые работают для обнаружения Т-клеток аналогично тестам на туберкулез — с возможностью для одной лаборатории обработать сотни пациентов и получить эффективные результаты в течение двух дней.

В настоящее время подсчитано, что до 10 процентов населения могут иметь иммунитет к вирусу — основываясь на анализах антител крови, которые выявляют антитела, вырабатываемые В-клетками крови.

Т-клетки — это главное оружие организма — они выделяются из белых кровяных клеток в костном мозге, чтобы убивать вирусы, когда иммунная система нуждается в дополнительной помощи.

Упомянутое выше исследование включает в себя небольшую выборку и еще не рецензировано, но уже тщательно изучается иммунологами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британская газета The Guardian опубликовала интересную статью, в которой дается прогноз на ближайшее будущее. Речь идет о том, как наличие антител в организме человека будет влиять на его социальный статус, свободу, возможность получить работу.

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