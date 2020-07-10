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Мэр Сеула перед смертью оставил записку, где извинился перед родными за то, что «причинил им боль»
Найденный мертвым мэр Сеула Пак Вон-Сун перед смертью оставил записку, в которой извинился перед «всеми людьми» и перед своими родными, которым он «причинил только боль». Он поблагодарил тех, кто был «рядом с ним в этой жизни». И попросил кремировать его тело, развеяв прах над могилой родителей. Записку, как сообщает агентство Yonhap, 64-летний Пак Вон-Сун оставил на столе в своей резиденции.
Тело градоначальника южнокорейской столицы было найдено 9 июля в лесистой местности на севере Сеула в ходе масштабных поисков, организованных полицией после обращения обеспокоенной дочери мэра. Она сказала, что отец ушел из дома, оставив похожее на завещание послание, и не вернулся.
Полиция предполагает самоубийство. Обстоятельства смерти мэра пока не разглашаются.
Как стало известно, за считанные часы до гибели мэра одна из его секретарш обвинила его в сексуальных домогательствах. Вечером 8 июня она подала официальную жалобу в полицию. Она также утверждает, что была не единственной жертвой, и что другие женщины также пострадали от действий мэра. Пока не вполне понятно, стало ли именно это причиной самоубийства политика, который собирался баллотироваться в президенты страны в 2022 году.
По законам страны дело, которое могло быть открыто по заявлению секретарши, автоматически аннулировано после смерти подозреваемого.
Пак Вон-Сун, юрист по образованию, ранее неоднократно публично отстаивал права женщин. В качестве адвоката он выиграл в суде несколько дел по обвинениям в сексуальных домогательствах и 1980−90 годах.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что действующего победителя Лиги чемпионов обвинили в изнасиловании.
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