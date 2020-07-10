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Происшествия

Могла взорваться в любой момент: в Киеве на детской площадке снова нашли гранату (фото)

10:06 10 июля 2020
Могла взорваться в любой момент: в Киеве на детской площадке снова нашли гранату

В Киеве на детской площадке нашли раритетную боевую гранату, которая, по оценке специалистов, могла взорваться в любой момент. Напомним, в начале года гранату на детскую площадку на Подоле принесла… дворник.

«По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез», — предположил автор фото, опубликованных в паблике «Киев Оперативный».

Он уточнил место обнаружения боеприпаса — улица Семьи Клистеров, 20 («Варшавский микрорайон»).

Как сообщали «ФАКТЫ», весной неадекватный киевлянин угрожал взорвать многоэтажный дом на бульваре Леси Украинки.

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