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Могла взорваться в любой момент: в Киеве на детской площадке снова нашли гранату (фото)
В Киеве на детской площадке нашли раритетную боевую гранату, которая, по оценке специалистов, могла взорваться в любой момент. Напомним, в начале года гранату на детскую площадку на Подоле принесла… дворник.
«По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привез», — предположил автор фото, опубликованных в паблике «Киев Оперативный».
Он уточнил место обнаружения боеприпаса — улица Семьи Клистеров, 20 («Варшавский микрорайон»).
Как сообщали «ФАКТЫ», весной неадекватный киевлянин угрожал взорвать многоэтажный дом на бульваре Леси Украинки.68
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