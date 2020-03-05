Пришлось вызвать спецназ: в центре Киева неадекват разгромил подъезд и угрожал взорвать дом

Происшествия

День в среду, 5 марта, выдался непростым для жителей столицы: после задержания карманников и пожара в маршрутке им пришлось также пережить и нападение не совсем адекватного типа на один из домов в центре города — на бульваре Леси Украинки.

Там в один из подъездов зашел мужчина странного вида и принялся громить все на своем пути с криками о том, что у него есть граната и он собирается ее взорвать.

На место вызвали патрульную полицию, спецназ КОРД и психолога, пишет Информатор.

По словам жителей подъезда, нападавший какое-то время кружил возле дома, а затем ударил несколько припаркованных автомобилей и зашел в подъезд, где оборвал провода интернета, электроэнергии, ломился в квартиры, обливал двери неизвестной жидкостью и выбивал окна парадного.

По приезду спецназа правоохранители оградили часть двора. Очевидцы говорят, что сначала в подъезд зашел психолог, а после начал работать КОРД. Они зашли и задержали неадеквата на верхних этажах. Гранату у него не нашли.

Предварительно, задержанный родом с западных областей страны и находился в Киеве на заработках. Почему он выбрал объектом именно этот дом и подъезд — неизвестно. На одной из дверей он нарисовал сердце пенной для бритья, а у входа в еще одну из квартир оставил часть детской куклы. В инциденте обошлось без пострадавших, хулиган увезли под стражей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полицейским в Житомирской области пришлось спасать пассажиров автобуса, следовавшего в Киев. Подсевший во Львове пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал предметом, внешне похожим на гранату.

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