26.64 / 26.86 29.84 / 30.31
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Принц Чарльз и его жена Камилла стали первыми членами королевской семьи, завершившими карантин (фото)

15:32 16 июня 2020
Принц Чарльз и Камилла

Принц Чарльз, который, как считают эксперты, сейчас фактически заменит на престоле свою мать Елизавету II, и его жена Камилла стали первыми членами британской королевской семьи, завершившими карантин и вернувшимися к исполнению своих публичных официальных обязанностей.

Как сообщает издание Express, переболевший коронавирусом 71-летний принц Уэльский и 72-летняя герцогиня Корнуольская встретились с работниками Королевской больницы в Глостершире. Неподалеку находится загородная резиденция Чарльза — Хайгроув. Сюда они перебрались недавно из своего имения в Шотландии.

20-минутная встреча с медиками состоялась на улице. Все ее участники обошлись без масок, строго соблюдая социальную дистанцию. Вместо традиционных рукопожатий принц использовал индийское приветствие намасте — легкий поклон с соединением ладоней перед собой. Для работников больницы это мероприятие стало сюрпризом.

До сих пор члены королевской семьи выполняли свои обязанности, общаясь с людьми по видеосвязи. Особенно часто подобные видеоконференции проводили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

13 июня королева Елизавета лично приняла участие в состоявшейся в Виндзорском замке военной церемонии в честь ее 94-летия. Публику на мини-парад, правда, не допустили.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети показали, как выглядели бы члены британской королевской семьи, если бы сменили пол.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Перестрелка в Нарзани

В Ингушетии устроили кровавую бойню из-за земли: много погибших (видео)

деньги

"Взбесившийся" банкомат осчастливил жителя Закарпатья, но он решил вернуть банку "халявные" деньги

Екатерина Катющева

Ее называли Железной Леди: в Одессе попрощались с погибшей участницей ультрамарафона Екатериной Катющевой (фото)

Адольф Гитлер

Последний путь Гитлера: как в СССР 25 лет прятали тело фюрера

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер