Мир

Принц Чарльз, который, как считают эксперты, сейчас фактически заменит на престоле свою мать Елизавету II, и его жена Камилла стали первыми членами британской королевской семьи, завершившими карантин и вернувшимися к исполнению своих публичных официальных обязанностей.

Как сообщает издание Express, переболевший коронавирусом 71-летний принц Уэльский и 72-летняя герцогиня Корнуольская встретились с работниками Королевской больницы в Глостершире. Неподалеку находится загородная резиденция Чарльза — Хайгроув. Сюда они перебрались недавно из своего имения в Шотландии.

20-минутная встреча с медиками состоялась на улице. Все ее участники обошлись без масок, строго соблюдая социальную дистанцию. Вместо традиционных рукопожатий принц использовал индийское приветствие намасте — легкий поклон с соединением ладоней перед собой. Для работников больницы это мероприятие стало сюрпризом.

До сих пор члены королевской семьи выполняли свои обязанности, общаясь с людьми по видеосвязи. Особенно часто подобные видеоконференции проводили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

13 июня королева Елизавета лично приняла участие в состоявшейся в Виндзорском замке военной церемонии в честь ее 94-летия. Публику на мини-парад, правда, не допустили.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети показали, как выглядели бы члены британской королевской семьи, если бы сменили пол.



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