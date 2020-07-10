Житейские истории

«Если бы не строительная афера «Элита-Центра», я бы не встретила мужчину своей жизни»

Через два года «ФАКТЫ» отметят 25-летие газеты. За эти 25 лет на страницах нашего издания публиковалось огромное множество историй — о судьбах людей и о чрезвычайных и даже парадоксальных ситуациях, в которых они оказывались. И вот сейчас в «ФАКТАХ» запускается новая рубрика «25 лет спустя». В ней мы расскажем читателям, как сложилась жизнь запомнившихся им героев публикаций. Открывает рубрику рассказ о судьбе украинки, ставшей одной из жертв печально известной аферы «Элита-Центра», в результате которой около двух тысяч наших соотечественников, вложивших средства в строительство квартир, оказались без жилья, денег и надежды. История была громкой. Первой, но, к сожалению, не единственной на нашем диком рынке, где застройщики на деньги инвесторов и сейчас выстраивают свои пирамиды. А когда те обрушиваются, все новые и новые жертвы проклинают мошенников. Наша героиня вышла из ситуации обновленной и окрепшей. И вот как это все происходило…

«Людей косили инфаркты и инсульты»

2006 год. 6 февраля. В этот день все украинские телеканалы сообщили, что счета строительной фирмы «Элита-Центр» арестованы, а хозяева фирмы бежали с деньгами вкладчиков. Крупнейшая в Украине строительная афера стала трагедией для сотен семей. Многие из них продали свои квартиры, чтобы инвестировать в обещанное жилье, снимали жуткие углы-берлоги, ютились в гаражах и на дачах, рисуя в воображении новые просторные квартиры, залитые солнечным светом…

Все рухнуло в один момент.

— Как я в этой ситуации не сошла с ума? — вспоминает одна из вкладчиц «Элита-Центра» Наталья Криницкая, о которой наша газета писала в те дни. — Наверное, только потому, что у меня на руках был грудной младенец и я не могла себе позволить впасть в отчаяние. А муж… Он схватился за голову и рыдал. Все, что заработал за свою жизнь, пропало.

В начале 2000-х многие купились на рекламу инвестиционно-строительной компании «Элита-Центр». Она предлагала принять паевое участие в строительстве жилых домов в Киеве. Стоимость одного квадратного метра жилплощади — от 3 025 гривен (курс доллара тогда был один к пяти). Дешево! При полной оплате — скидка 3 процента.

Первый дом обещали сдать в 2006 году. Всего должны были построить 1 200 квартир. На некоторых площадках уже велись строительные работы. На других — еще даже не было котлована… Однако вкладчиков это не смущало. Между компанией «Элита-Центр» и инвесторами было заключено 1 759 договоров. Некоторые квартиры в недостроенных домах мошенники продавали по два-три раза.

Киевляне Юрий и Наталья Криницкие тоже попались на крючок. Однажды супруги уже покупали новострой. Но, не справившись с ипотекой, продали жилье, отдали банку долги и на остаток — 61 тысячу долларов — искали новую крышу над головой. Квартира в «Элита-Центре» стоила 67 тысяч долларов. Подумали: вдруг «срастется» с жильем на этот раз? Тем более что, кроме старшей дочери Сонечки, «на подходе» была вторая, Алина… Они заняли недостающие 6 тысяч, заплатили в августе 2005 года 2 тысячи долларов комиссионных брокеру, внесли всю сумму за квартиру и стали ждать.

26 января 2006 года Наташа родила. А в феврале жилищная афера лопнула как мыльный пузырь.

— Людей косили инфаркты и инсульты, — рассказывает Наталья Криницкая. — Беременные делали аборты. Мужчины уходили из семей, понимая, что на вторую квартиру им уже не накопить… У людей пропали многолетние сбережения. Некоторые возвращались к бывшим женам, имеющим собственное жилье. У одной из вкладчиц от стресса начались преждевременные роды. Ребенок родился мертвым. Ей сказали: «Детей у вас больше не будет». Муж ушел. Женщина попала в психиатрическую клинику. Я тоже держалась еле-еле. В голове бухало молотом: «У нас никогда не будет квартиры. Все кончено!»

Между супругами пробежала черная кошка. Ведь это Наташа, сидя в декрете, нашла «гнилой» вариант! Юрий то срывался на жену, то каялся: «Это я просмотрел… Я погубил свою семью!» (Хотя перед покупкой он тщательно изучал документы.) Или успокаивал жену: «Ничего, прорвемся!»

Но как? Наташа сидела в декрете. Жить было не за что. Висел долг 6 тысяч долларов. Плюс надо было платить за аренду крохотной однушки, где жила еще взрослая Юрина дочка от первого брака.

Юрий решил оставить работу тренера по восточным единоборствам и подался в мясники. Там больше платили. Но поход в другую профессию успехом не увенчался, и глава семейства вернулся в тренеры.

Порой они голодали. Донашивали старое. Булочку делили на пятерых. И сходили с ума от безысходности. Как выпутаться из нищеты?

В декабре 2006 года вся страна готовилась к новогодним праздникам. Но Криницким было не до веселья.

Когда я впервые пришла к Криницким в гости, шестилетняя Соня сказала мне: «А вы знаете, что Дед Мороз к нам не придет. Он ходит к тем мамам и папам, у которых есть денежки. Папа сказал, что у нас были денежки на квартиру, но их украли плохие дяди…»

«Плохих дядей» народ не любил. Поэтому, когда в «ФАКТАХ» вышла статья о Криницких, читатели засыпали малышку подарками. Куклы, самокаты, мягкие игрушки, книжки, праздничные корзинки с едой… А кто-то из читателей нанял живого Деда Мороза. Тот, придя к ним домой с куклой Барби, пробасил: «Девочка, как ты себя вела весь год?» Соня разрыдалась от счастья…

Статья в «ФАКТАХ» о семье Криницких вызвала отклик у читателей. Маленькую Сонечку буквально засыпали подарками

Криницкие приободрились. Расслабились. И… сделали третьего ребенка.

— Случайно, — смущалась молодая мама. — Аборт делать не стала. И по религиозным, и по моральным соображениям. Про себя думала, что скажу этому ребенку: «Квартиры нет. Поэтому родиться тебе не суждено?» Хотя, честно говоря, тогда еще не знала, где искать решение вопроса. Спасли нас тогда «ФАКТЫ». После того как вышла статья о рождении Димочки, нам позвонила одна женщина, народный депутат. И предложила ключи от… трехкомнатной квартиры своей мамы. Пожить до решения нашего жилищного вопроса. Платить нужно было только за коммуналку. И выставила условие — ее фамилию не называть. Она это делала не для пиара.

Криницкие скрыли от «ФАКТОВ», что на грани развода

Общая сумма, присвоенная аферистами, составляла около 400 миллионов гривен. В 2006 году было открыто уголовное дело по факту мошенничества. Организатором аферы назвали хозяина компании Александра Волконского (настоящее имя Александр Шахов). Он бежал за границу, но в 2007 году был задержан в аэропорту Женевы и в 2008 депортирован в Украину, где его поместили в Лукьяновский СИЗО на время следствия. Волконского обвиняли в присвоении чужих средств. Куда делись деньги вкладчиков, он так и не сказал.

В середине апреля 2016 года он был выпущен из Лукьяновского СИЗО по «закону Савченко», согласно которому год в СИЗО идет за два. Волконский пробыл в изоляторе под следствием семь с половиной лет, которые засчитали за 15 лет. Ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест и ношение электронного браслета. Но арестант снова сбежал, оставив на съемной квартире электронный браслет…

Власти страны и столицы пытались помочь пострадавшим. Киевсовет определил земельные участки для строительства жилья. Часть планировалось передать потерпевшим.

Никто не верил, что жилье будет построено. Но через пять лет, в 2011-м, первые 30 самых нуждающихся вкладчиков получили ключи от квартиры в 23-этажном доме по проспекту Правды, 5б. Среди них были и Криницкие. Четвертый этаж, площадь 93 квадрата, два санузла, кухня 14 метров. Детская — 18. Мечта!

Правда, счастливые новоселы Криницкие к тому времени уже… разошлись. Что случилось?

— Сначала я покорно ждала, что власти дадут нам квартиру вместо утраченной, — признается Наташа. — Но однажды ночью проснулась в холодном поту: «А вдруг не дадут? И что тогда?» У мужа с работой было не очень. Я — в декрете. И в ту ночь решила: «Надо что-то делать». Не понимала, правда, что. Никаких ресурсов и богатой родни нет, высшего образования нет. Дети на руках… Думала-думала и вспомнила, как вы однажды сказали: «Наташа, обязательно идите учиться. Ищите свой путь…» И я вдруг все осознала! И пошла.

Многодетная мама окончила университет туризма, экономики и права. Параллельно — курсы английского языка.

— Новые цели, новые ценности, — вспоминает Наталья. — Появилась масса планов и идей. Но муж сказал: «Ты ничего не жди от меня. Я такой, какой есть…» Хорошо. Пусть будет так. Решила: «Сделаю для себя и детей все сама». Мы как-то тихо отдалились друг от друга. Я с детьми переехала жить к сестре.

— Когда мы писали о вашем новоселье, о том, что семья находится на грани развода, «ФАКТАМ» вы не рассказали…

— Не хотелось портить красивую сказку. Ведь читатели нам так помогали, так верили в нас. Кроме того, мы честно решили опять попробовать жить вместе: все-таки у нас дети. Но не смогли. И в 2012 году официально развелись. Жили в разных комнатах. Позже официально разделили квартиру.

«Французского мужа я нашла в «Тиндере»

Специальность Натальи по первому диплому, полученному в межрегиональном колледже «Освіта» еще до замужества, менеджер внешнеэкономической деятельности. В Киевском университете туризма, экономики и права она получила специальность учет и аудит. Плюс прекрасное знание английского. Работу нашла быстро: помощником руководителя в иностранной фирме.

— Подружки не советовали: «Хватай босса-иностранца, не робей»?

— Тогда я уже была вполне себе прагматичной девушкой, которая понимала, что сегодня муж-босс есть, завтра — нет. Поэтому нарабатывала несгораемый капитал: опыт, профессионализм, деловую репутацию. Да и босс в мою сторону даже не смотрел. (Смеется.) Старая! Тридцать лет! С тремя детьми! А босс-иностранец мечтал встретить девственницу с голубыми глазами и светлыми волосами. И непременно из села. И, представьте себе, нашел такую! Писаную красавицу. Они сыграли свадьбу. А я уехала на Херсонщину работать директором уже другой фирмы — по производству подсолнечного масла.

Два года Наташа разрывалась между Киевом и Херсоном. На выходные ездила в Киев. Там за детьми присматривали мама и бывший муж. Все каникулы дети жили у нее. Зарабатывала хорошо. Разлуку с детьми считала «ужасной, но вынужденной необходимостью». Зато они были полностью обеспечены. Вернулась в Киев. Продолжала заниматься трейдингом подсолнечного масла. Однажды поехала заключать контракт в Дубай, познакомилась с украинским бизнесменом, влюбилась. Решили создать семью. Он купил для их будущей семьи квартиру.

— Но по факту оказалось, что жить с чужими детьми сложно, — говорит Наталья. — Дети у меня очень самостоятельные. Умные. Хорошо воспитанные. Но, когда они приходили из школы домой, мой мужчина уходил в свою комнату. С детьми не общался…

Наташа надеялась: он еще полюбит ее детей. Вместе с любимым мужчиной они открыли ресторан. Она дневала там и ночевала. «Пахала как лошадь», — признается. Со временем поняла: семьи не будет. Ушла с детьми к маме. Начала новую жизнь.

И зарегистрировалась в «Тиндере» — популярном приложении для мобильных платформ Android и Apple, предназначенном для романтических знакомств.

…Директор IT-отдела известного французского телеканала Ян никогда не был в Украине. Но однажды на новогоднем корпоративе выиграл 500 евро на поездку в любую страну. «Полетели со мной в Украину, — сказал ему друг. — Иначе твои билеты пропадут».

Ян с легкостью согласился. Правда, когда в Киеве друг собрался идти смотреть международный турнир по спортивному маджонгу (китайская игра, получившая широкое распространение по всему миру), возмутился: «А я буду один?» «А ты скачай приложение „Тиндер“, — посоветовал приятель. — Найдешь кого-то, кто покажет тебе Киев…»

Так в «Тиндере» 44-летний Ян и познакомился с Наташей.

— Было легко и непринужденно, — вспоминает моя собеседница. — Мы пошли в музей медуз. Много смеялись. Гуляли. Он ухаживал платонически. Никаких планов я не строила. А через месяц Ян купил мне билеты в Париж. Потом пригласил еще. И еще. Во время очередного приезда позвал в ресторан. Это было очень дорогое заведение. И я предполагала: должно что-то произойти.

— Он встал на колено, подарил кольцо?

— Ничего такого мелодраматического не было. Ян очень деловой и крайне занятой человек. Работает сутками напролет. Интеллигентный. Очень воспитанный. Надежный. И у него куча таких же друзей: искренних и простых.

Ян просто сказал: «Я тебя люблю. Тебе хорошо со мной? Все ли тебе нравится? Если ты тоже любишь меня, давай оформим отношения…» А кольцо подарил уже позже.

— Ох…

— Да. Это его первый брак. С прежней женщиной, матерью его детей, они давно живут порознь. Есть две дочки. Они чудесно подружились с моими детьми. Кстати, наше грубое слово «мачеха» во Франции произносится совсем по другому: «бэль мэр» — красивая мама. Девочки мужа, представляя меня друзьям, говорят: «Это наша бэль мэр». Одну неделю они живут с нами, одну — со своей матерью. А я безумно скучаю по своим детям, за которыми в Киеве присматривают мама и бывший муж. Большое спасибо им за это. Юра тоже устроил свою личную жизнь.

К сожалению, из-за юридических тонкостей и карантина мои дети пока находятся в Киеве. Уже куплены билеты во Францию, но мы не знаем, выпустят ли их. Шестилетней Сонечке, которой «ФАКТЫ» тогда устроили такой потрясающий Новый год, уже 19. Она учится в университете бизнеса и технологий на экономическом факультете. Алине — 14 лет, Диме — 12. Я с ними постоянно на связи. Сегодня мы с Яном ищем вариант нового жилья, с двумя спальнями для детей. Мы живем в респектабельном пригороде Парижа Мезон-Лаффит. Он находится в 19 километрах от Парижа и в 16 от Версаля.

Думаю, мои дети легко впишутся в здешнюю среду. Во Франции детям все позволено. Поручений по дому у них ноль. Не дай Бог попросить ребенка в 14 лет вынести мусор! В обязанности детей входит только учеба. Мои суперсамостоятельные дети, которые все знают и умеют в свои годы, у французов вызывали изумление…

После того как карантин закончится и откроются границы, дети переедут к Наталье во Францию. На фото — с 19-летней Соней, 14-летней Алиной и 12-летним Димой

— Вам в Париже комфортно?

— В Украине в 38 лет я чувствовала себя старой. Здесь стала молодой. Парижанки стареют красиво. Никакого ботокса и накачанных губ. Парижане — тоже. Папа моего мужа в свои 65 лет лихачит на мотоцикле! Теннис, гольф. Ресторан, божоле… Его родители считают, что Яну со мной очень повезло. Я тоже так думаю! (Смеется.)

В городке Мезон-Лаффит Наталья Криницкая вместе с мужем Яном — директором IT-отдела известного французского телеканала — живет уже полгода

— Работаете?

— Кроме основной работы на телевидении, Ян развивает свой бизнес. У него мобильное приложение, связанное с туристическим бизнесом. Я выучила французский. Пытаюсь раскручивать стартап Яна. Занимаюсь маркетингом. Занята практически целый день.

— Делами «Элита-Центра» интересуетесь?

— Мы попали в число счастливчиков, которые получили квартиры. По моим данным, компенсировали потерянное жилье только 267 пострадавшим. Более тысячи человек до сих пор без жилья. Рассказывали, что многие уже умерли, некоторые отчаялись и перестали бороться. Кто-то еще ходит по судам…

Говорят, у каждого в жизни бывает момент, когда он теряет все. Как было у нас с квартирой. Этот удар был для нас горем. Но он стал и катализатором. Заставил меня действовать, получить профессию, выучить языки, стать тем, кем я стала. И в конце концов привел меня к встрече с Яном. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло… Если бы не эта строительная афера, я не встретила бы мужчину всей моей жизни.

Помню, делает мне Ян предложение, а первая мысль: «Боже, я недостойна!» Вторая: «Да нет! Я это заслужила!»

Напомним, грандиозный скандал с «Элита-Центром» имел продолжение в 2018 году, о чем «ФАКТЫ» подробно рассказывали в публикации «Едва не лишились квартир, в которых живем 19 лет»: новый скандал с директором «Элита-Центра»

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