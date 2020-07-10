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«Я вас не уважаю»: Том Хэнкс выразил свое отношение к тем, кто не носит маски (видео)
Голливудский актер Том Хэнкс, который в марте вместе со своей женой Ритой Уилсон переболел коронавирусом, записал видеоролик, в котором выразил свое отношение к тем, кто не носит маски. По мнению Тома, которому 9 июля исполнилось 64 года, таким людям должно быть стыдно.
Он призвал всех соблюдать простые правила, которые помогут предотвратить заражение коронавирусом. По его мнению тем, кто не желает выполнять рекомендации медиков, он не выдавал бы даже водительские права.
«Я имею в виду, когда вы ведете машину, вы должны соблюдать скоростной режим, использовать сигналы поворота, вы должны избегать столкновения с пешеходами. Если вы не можете выполнять три эти простые вещи, вам не следует садиться за руль… Если ты не можешь носить маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, я тебя не уважаю, парень», — заявил Хэнкс в интервью Associated Press.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Том Хэнкс и Рита Уилсон сдали кровь для создания сыворотки от коронавируса.
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