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Украина

Минздрав внес курортную Болгарию в "красный" список: что это значит

13:31 10 июля 2020
Пляжи Албены

Министерство здравоохранения Украины 10 июля обновило список стран так называемой «красной зоны», внеся в него Болгарию. Таким образом, вернувшимся оттуда гражданам Украины потребуется проходить обсервацию или сдавать ПЦР-тест.

Всего в «красную зону» входит 61 страна. В их числе — Россия, Беларусь, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Канада, Египет, Чехия, Израиль и др.

Как известно, базовым показателем для деления стран на категории является количество активных случаев заболевания на 100 тысяч населения. В Болгарии этот показатель составляет 42, а в Украине, которая и сама пока входит в «красную зону», — 62,4.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, как избежать обязательной двухнедельной самоизоляции по возвращению из-за границы.

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