- 16:40 В поддержку пожизненного правления Путина проголосовали тысячи недействительных паспортов, — расследование СМИ
- 16:34 “Укрзалізниця” подставила министра Криклия, провалив запуск частной тяги, — СМИ
- 16:29 В Киеве из инфекционного отделения больницы сбежал совершенно голый пациент
- 16:24 Альтернатива самоизоляции: опубликован список лабораторий, где киевляне могут сделать ПЦР-тесты
- 16:19 Бизнесвумен Русалина заявила, что ее партнер Петренко признался в причастности к заказным делам против нее
- 16:05 Пассажиры без масок почти на час задержали движение электрички под Харьковом
- 15:49 Украинцам не нравятся иностранцы, работающие в органах власти и государственных компаниях, – соцопрос RTS
- 15:47 Суд в Киеве открыл дело о "незаконности" поездок украинцев в Россию по загранпаспортам
- 15:39 Нет слов: как в сети отреагировали на слив якобы разговора Путина и Порошенко
- 15:37 Жара готовится взять реванш: синоптик спрогнозировала погоду до конца недели
- 15:32 СБУ обезвредила группу боевиков из Луганска, засланную в Запорожье
- 15:28 Пытался затереть следы курткой: незадачливый нарушитель украинско-российской границы попал на видео
Альтернатива самоизоляции: опубликован список лабораторий, где киевляне могут сделать ПЦР-тесты
В Минздраве опубликовали список лабораторий, где граждане, приехавшие в Украину из стран «красной зоны» (количество заболеваний коронавирусом более 40 на 100 тысяч населения) могут пройти ПЦР-тестирования и, получив отрицательный результат, не находится на обязательной 14-дневной изоляции.
Досрочно прекратить самоизоляцию в связи с пересечением госграницы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя можно при следующих условиях:
- только для лиц, находящихся на самоизоляции в связи с пересечением государственной границы и контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в течение последних 14 дней;
- только на основании отрицательного результата ПЦР-исследования, проведенного с целью прекращения самоизоляции после пересечения границы и КПВВ;
- только по результатам исследования в определенных лабораториях.
В перечень имеющих право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома» включены лаборатории учреждений в Киевской области: «Киевского ОЛЦ МЗ Украины», ООО «НЕО-ЛАБ», «Белоцерковской городской больницы № 3» и «Киевской областной клинической больницы».
«Человек должен сдать свой биологический материал на ПЦР-исследования лаборатории из перечня, предварительно заполнив информированное согласие на обработку данных. В форме необходимо обязательно отметить факт пересечения границы, если он произошел в течение последних 14 дней, точную дату прибытия на территорию Украины. В форме следует указать номер телефона, который был использован для установки приложения «Дій вдома», — говорится в сообщении.
Отмечается, что негативные данные тестов вносятся в электронную систему Центра общественного здоровья Украины, синхронизируются с сервисом «Дій вдома», а о возможности прекращения самоизоляции человеку сообщат через это приложение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине подтвердили 810 новых случаев заболевания коронавирусом. Новых заболевших не было лишь в Херсонской области.59
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?