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Украина

Альтернатива самоизоляции: опубликован список лабораторий, где киевляне могут сделать ПЦР-тесты

16:24 9 июля 2020
Дій вдома

В Минздраве опубликовали список лабораторий, где граждане, приехавшие в Украину из стран «красной зоны» (количество заболеваний коронавирусом более 40 на 100 тысяч населения) могут пройти ПЦР-тестирования и, получив отрицательный результат, не находится на обязательной 14-дневной изоляции.

Досрочно прекратить самоизоляцию в связи с пересечением госграницы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя можно при следующих условиях:

  • только для лиц, находящихся на самоизоляции в связи с пересечением государственной границы и контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в течение последних 14 дней;
  • только на основании отрицательного результата ПЦР-исследования, проведенного с целью прекращения самоизоляции после пересечения границы и КПВВ;
  • только по результатам исследования в определенных лабораториях.

В перечень имеющих право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома» включены лаборатории учреждений в Киевской области: «Киевского ОЛЦ МЗ Украины», ООО «НЕО-ЛАБ», «Белоцерковской городской больницы № 3» и «Киевской областной клинической больницы».

«Человек должен сдать свой биологический материал на ПЦР-исследования лаборатории из перечня, предварительно заполнив информированное согласие на обработку данных. В форме необходимо обязательно отметить факт пересечения границы, если он произошел в течение последних 14 дней, точную дату прибытия на территорию Украины. В форме следует указать номер телефона, который был использован для установки приложения «Дій вдома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что негативные данные тестов вносятся в электронную систему Центра общественного здоровья Украины, синхронизируются с сервисом «Дій вдома», а о возможности прекращения самоизоляции человеку сообщат через это приложение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине подтвердили 810 новых случаев заболевания коронавирусом. Новых заболевших не было лишь в Херсонской области.

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