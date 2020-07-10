Гостиницу «Днепр» в центре Киева может купить Пэрис Хилтон

Украина

Пэрис Хилтон может принять участие в приватизационном аукционе гостиницы «Днепр», расположенной на улице Крещатик в центре Киева. Актриса хочет сделать его одним из первых объектов в своей новой сети гостиниц.



Информация об этом попала в американские СМИ, на что обратил внимание блогер Сергей Наумович на своей странице в Facebook.



«Даладна. Что, серьезно? Если подтвердится, то это будет лучшая новость за неделю) Речь идет об отеле „Днепр“ в Киеве, насколько я понял», — прокомментировал Наумович.



Как следует из прикрепленного фото газеты, информация об интересе Пэрис Хилтон к гостинице «Днепр» стала известна от попросивших об анонимности представителей ее юридической команды.



Это не первый случай, когда американская актриса изучает возможность приобрести гостиничные объекты в Украине. В прошлом году слухи связывали Пэрис Хилтон с покупкой гостиничного комплекса на Закарпатье, в 20 километрах от Ужгорода. О нем Хилтон узнала весной 2018, когда выступала на открытии отеля во Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилкой, дедушка которого родился в Украине.



Отель «Днепр» основан в 1964 году. Гостиница находится под управлением Фонда государственного имущества Украины. Приватизационный аукцион запланирован на 15 июля, стартовая цена объекта составляет 80 млн грн. Ожидается, что трансляция аукциона будет проходить в режиме онлайн.

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