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Отдыхающих в Кирилловке предупредили об опасности: что нужно знать и как себя уберечь
На популярном украинском курорте — в Кирилловке — сформировался опасный отжимной ветер, который может снести в море плавсредства минимальной плавучести. Например, речь идет о больших надувных матрасах. Напомним, минувшим летом в Кирилловке чудом удалось избежать трагедии на пляже — там курортников ветер уносил в Крым.
Только за последние сутки в Кирилловке произошло пять таких случаев. Отдыхающих на катамаранах, надувных матрасах, кругах и каноэ пришлось возвращать на берег на моторной лодке спасателей. Для этого задействовали 4 единицы техники и 10 спасателей, сообщили в ГСЧС.
Наибольшее расстояние от берега, на которое отнесло курортников за последние сутки, составило 3 км.
В этой связи спасатели вновь напомнили, что надувные матрасы для плавания не предназначены.
Напомним, ранее в курортном городе Железный Порт (Херсонская область) утонула трехлетняя девочка, купавшаяся в море на надувном матрасе.
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