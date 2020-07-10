Происшествия

Отдыхающих в Кирилловке предупредили об опасности: что нужно знать и как себя уберечь

На популярном украинском курорте — в Кирилловке — сформировался опасный отжимной ветер, который может снести в море плавсредства минимальной плавучести. Например, речь идет о больших надувных матрасах. Напомним, минувшим летом в Кирилловке чудом удалось избежать трагедии на пляже — там курортников ветер уносил в Крым.

Только за последние сутки в Кирилловке произошло пять таких случаев. Отдыхающих на катамаранах, надувных матрасах, кругах и каноэ пришлось возвращать на берег на моторной лодке спасателей. Для этого задействовали 4 единицы техники и 10 спасателей, сообщили в ГСЧС.

Наибольшее расстояние от берега, на которое отнесло курортников за последние сутки, составило 3 км.

В этой связи спасатели вновь напомнили, что надувные матрасы для плавания не предназначены.

Напомним, ранее в курортном городе Железный Порт (Херсонская область) утонула трехлетняя девочка, купавшаяся в море на надувном матрасе.



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