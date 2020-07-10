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Украина

По заявлению Коломойского на Порошенко завели еще четыре дела

15:54 10 июля 2020
Порошенко

После того, как в суде выяснилось, что дело против пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении замглавы СВР Сергея Семочко уже неактуально, Офис генпрокурора открыл еще четыре уголовных производства в отношении бывшего гаранта.

Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Основанием для новых производств стали иски бизнесмена Игоря Коломойского по поводу «ПриватБанка».

Защитник отметил, что после заседания Печерского суда, оставившего без удовлетворения ходатайство Офиса генпрокурора, Ирина Венедиктова опубликовала очередной «видосик».

В видео генпрокурор заявила, что будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, поступающих якобы со всей Украины.

По словам защитника в исках Коломойского по «ПриватБанку» говорится, что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности финучреждения, разглашал банковскую тайну «ПриватБанка». Речь также идет о злоупотреблении служебным положением и легализации средств, полученных преступным путем.

По мнению Голованя, «перспектива этих очередных уголовных производств такая же, как была 8 июля в Печерском суде история с попыткой избрать меру пресечения Петру Порошенко».

На сайте партии «Европейская солидарность» приведены слова второго защитника Порошенко Ильи Новикова.

«До этого мы видели, что Игорь Коломойский и близкие к нему люди заинтересованы в производствах в отношении Порошенко, но это первый момент, когда Коломойский вышел лично на арену», — отметил Новиков.

Напомним, на днях ГБР закрыло одно из 24 дел против Петра Порошенко. Дело касалось предприятия «Ленинская кузня» («Кузня на Рыбальском»).

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