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Мера пресечения больше не нужна: прокуратура внезапно закончила расследование дела Порошенко
Во время уже третьего судебного заседания, на котором пытались избрать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении замглавы СВР Сергея Семочко, внезапно выяснилось, что этот вопрос уже не актуален — прокуратура завершила расследование.
«В ОГПУ паника. Вчера ночью до 0:30 они убеждали судью Печерского суда в том, что им необходимы еще три месяца для окончания следствия о назначении Семочко. Иначе никак, совсем. Очень сложное дело. А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободен, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению», — пишет на своей страничке в социальных сетях адвокат Илья Новиков и публикует фотографии документов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о ночном судебном заседании сообщал замминистра иностранных дел Егор Божок, который также фигурирует в деле, поскольку во времена президентства Петра Порошенко был руководителем Службы внешней разведки и принимал Сергея Семочко на работу.
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