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Украинец Зозуля забил гол в Испании и подрался после матча (видео)
Украинский нападающий Роман Зозуля, выступающий в Испании за клуб второго дивизиона «Альбасете», забил гол в ворота «Спортинга» из Хихона в матче сегунды и спас для своей команды ничью (1:1).
Впрочем, этим наш соотечественник, которого не так давно наградили медалью «Операция Объединенных сил. За доблесть и верность», не ограничился, став участником скандального эпизода. Все началось с фола Романа, который во время игрового эпизода толкнул в лицо и наступил на ногу защитнику соперника Молинеро (оппонент, в свою очередь, в начале игры грубо сыграл против украинца в центре поля), а затем, по информации Mundo Deportivo, обвинил того в симуляции.
La supuesta agresión de Zozulia. Media hora se quedó el del Sporting en el suelo. pic.twitter.com/a1lQc0dq8z— Daniel Mena (@DaniMena96) July 9, 2020
В итоге игрок «Спортинга» не смог продолжить игру и был заменен, но после финального свистка все же выбежал на поле, чтобы отомстить украинцу. Зозуля в ответе не остался и еще раз зацепил Молинеро по лицу, сорвав с того маску.
Final del partido en el Carlos Belmonte. Molinero, que había sido sustituido, salta al campo para buscar a Zozulya. Este responde y le arranca la mascarilla. WTF? pic.twitter.com/FZfHWZYozr— Germán Abril (@gerebit0) July 9, 2020
По итогам данного инцидента рефери поединка Трухильо Суарес не вынес никаких санкций по отношению к драчунам. Наверняка, данный эпизод будет рассмотрен отдельно контрольно-дисциплинарными органами Королевской испанской футбольной федерации.
Отметим, что благодаря этой ничьей клуб украинца продлил свою беспроигрышную серию до семи матчей. Правда, от зоны вылета «Альбасете» отделяет пока всего лишь одно очко. До конца сезона в испанской сегунде осталось сыграть три тура.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Альбасете» отказался доигрывать матч чемпионата Испании из-за оскорблений в адрес Романа Зозули.251
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