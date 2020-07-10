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В Донецкой области вынесли приговор мужчине, избившему женщину за то, что она разговаривала на украинском языке
Краматорский городской суд приговорил к общественным работам мужчину, который ударил в лицо незнакомую женщину только за то, что говорила на украинском языке. Ранее в Бахмуте до смерти избили волонтера — поводом для нападения могло послужить то, что он говорил на украинском языке.
Как сообщает KramatorskPost, инцидент произошел в конце 2019 года. Женщина на улице на украинском разговаривал с дочерью по телефону. К ней подошел незнакомый мужчина и потребовал, чтобы она говорила на русском. На это женщина ответила, что она говорит и на украинском, и на русском.
Мужчина начал требовать у женщины деньги и телефон, а когда она повернулась, чтобы уходить, догнал ее и ударил рукой в лицо. От удара разбились очки, которые были на женщине, она получила синяк и царапины на носу.
По словам мужчины, он ударил женщину, чтобы она не звонила в полицию.
Суд признал подозреваемого виновным в нанесении легких телесных повреждений и назначил ему 120 часов общественных работ в свободное от работы время, с отбыванием наказания не более 4 часов в день.
Ранее сообщалось, что в Киеве подростки зверски избили ветерана АТО.120
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В Донецкой области вынесли приговор мужчине, избившему женщину за то, что она разговаривала на украинском языке
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