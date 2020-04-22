Суд в Киеве арестовал подростков, «на камеру» избивших ветерана АТО (фото)

Происшествия

В Киеве суд арестовал двух подростков, которые 15 апреля до полусмерти избили ветерана АТО Виктора Симончука, снимая это на видео. Напомним, аналогичный случай произошел на днях в Тернополе, где подросток избил пожилого мужчину, сломав ему ребра.

В качестве предупредительной меры парни помешены под арест сроком на 30 и 60 дней соответственно.

Подростки перед заседанием суда

Как сообщили в сети представители Ветеранского братства, награжденного Орденом Богдана Хмельницкого III степени бывшего бойца, избивали в течение 10 минут, после чего ограбили, забрав мелочь и очки.

Потерпевший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Пострадавший ветеран

Напомним, в январе попало видео драки нардепа Ильи Кивы с ветераном АТО в одном из столичных ресторанов, а в феврале на Березняках на ветерана АТО набросились водители и пассажиры двух автомобилей. Так они отреагировали на сделанное им замечание.

На фото в заголовке: Виктор Симончук во время службы в зоне АТО

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