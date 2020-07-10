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Звездный баскетболист НБА купил шикарный особняк за 39 млн долларов (фото)
Трехкратный чемпион НБА американец Леброн Джеймс, признанный лучшим спортсменом прошедшего десятилетия, раскошелился на покупку дорогого имения в окрестностях Лос-Анджелеса.
Баскетболист, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», заработал за 2019 год 88,2 млн долларов, что позволило ему войти в топ-5 самых богатых спортсменов мира. Почти половину из заработанного, 39 млн, Леброн потратил на «домик» в Беверли-Хиллз.
На площади участка примерно в один гектар размещены основной дом с прекрасным видом на Лос-Анджелес и океан, а также два гостевых. Также для развлечений есть огромный бассейн, теннисный корт, домашний кинотеатр. В распоряжении владельцев и их гостей восемь спален, а интерьер декорирован сразу 7 (!) каминами.
После завершения карьеры 35-летний баскетболист намерен стать продюсером фильмов и сериалов. И подобные апартаменты вполне соответствуют персоне такого масштаба, как Леброн, который является одним из самых популярных спортсменов в мире.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что швейцарский теннисист Роджер Федерер показал свои шикарные апартаменты в Дубае за 16 млн долларов.
Фото Zillow14
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!