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Спорт

Звездный баскетболист НБА купил шикарный особняк за 39 млн долларов (фото)

18:22 10 июля 2020
Леброн Джеймс

Трехкратный чемпион НБА американец Леброн Джеймс, признанный лучшим спортсменом прошедшего десятилетия, раскошелился на покупку дорогого имения в окрестностях Лос-Анджелеса.

Баскетболист, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», заработал за 2019 год 88,2 млн долларов, что позволило ему войти в топ-5 самых богатых спортсменов мира. Почти половину из заработанного, 39 млн, Леброн потратил на «домик» в Беверли-Хиллз.

На площади участка примерно в один гектар размещены основной дом с прекрасным видом на Лос-Анджелес и океан, а также два гостевых. Также для развлечений есть огромный бассейн, теннисный корт, домашний кинотеатр. В распоряжении владельцев и их гостей восемь спален, а интерьер декорирован сразу 7 (!) каминами.

После завершения карьеры 35-летний баскетболист намерен стать продюсером фильмов и сериалов. И подобные апартаменты вполне соответствуют персоне такого масштаба, как Леброн, который является одним из самых популярных спортсменов в мире.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что швейцарский теннисист Роджер Федерер показал свои шикарные апартаменты в Дубае за 16 млн долларов.

Фото Zillow

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