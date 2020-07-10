Наука и технологии

«Это удивительно, но немного страшно»: нейросеть научили копировать голос любого человека (видео)

В сети появилось видео технологии синтезирования голосов, где голосом президента РФ Путина рассказывается, как подделывается и фальсифицируется голос любого человека. Вопрос о возможной фальсификации речи на днях поднимался после обнародования новых «пленок Деркача».

Видео опубликовано на Youtube-канале Vera Voice — голосом Путина в ролике рассказывается о технологии по имитации речи.

«Наши инженеры научили нейронную сеть говорить разными голосами», — сообщается в ролике.

На записи звучат голоса Владимира Познера и Ксении Собчак.

«Теперь абсолютно любой голос можно скопировать и сказать им что угодно. Это на самом деле удивительно, хотя и немного страшно», — произносит в ролике голос Познера.

Далее утверждается, что с такой технологией можно подделать фактически любой разговор, в том числе и голоса первых лиц государств.

Ранее сообщалось, что «Европейская солидарность» заявила о фальсификации «разговора» Порошенко и Путина.

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