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«Грубо смонтировано, тщательно скомпилировано»: у Порошенко отреагировали на новый «компромат» от Деркача
В партии «Европейская солидарность» назвали фейком разговор якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, который был опубликован нардепом Андреем Деркачем. Такой комментарий пресс-служба «Европейской солидарности» дала «Украинской правде».
«Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом…» — говорится в заявлении партии.
Утверждается, что Андрей Деркач и прокурор Константин Кулик, опубликовавшие якобы разговор Порошенко, — «участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятию с России ответственности за агрессию и переложение ее на Украину».
Такие действия в партии «Европейская солидарность» называют «частью спецоперации московской агентуры» и «местью Кремля» Порошенко.
Ранее сообщалось, как сеть отреагировала на якобы разговор Порошенко и Путина.38
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