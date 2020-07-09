26.84 / 27.06 30.13 / 30.61
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Грубо смонтировано, тщательно скомпилировано»: у Порошенко отреагировали на новый «компромат» от Деркача

17:01 9 июля 2020
Порошенко и Путин

В партии «Европейская солидарность» назвали фейком разговор якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, который был опубликован нардепом Андреем Деркачем. Такой комментарий пресс-служба «Европейской солидарности» дала «Украинской правде».

«Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом…» — говорится в заявлении партии.

Утверждается, что Андрей Деркач и прокурор Константин Кулик, опубликовавшие якобы разговор Порошенко, — «участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятию с России ответственности за агрессию и переложение ее на Украину».

Такие действия в партии «Европейская солидарность» называют «частью спецоперации московской агентуры» и «местью Кремля» Порошенко.

Ранее сообщалось, как сеть отреагировала на якобы разговор Порошенко и Путина.

38

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Дожди с грозами и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

СБУ

СБУ обезвредила группу боевиков из Луганска, засланную в Запорожье

Инфекционное отделение

В Киеве из инфекционного отделения больницы сбежал совершенно голый пациент (фото)

путин порошенко

Нет слов: как в сети отреагировали на слив якобы разговора Путина и Порошенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер