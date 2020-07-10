Гороскоп

Отложите дела: гороскоп на 12 июля для всех знаков зодиака

В воскресенье, 12 июля, лучше отложить дела, требующие точности и аккуратности. «ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные гороскопы, а также прогнозы известных астрологов, а сейчас предлагают астрологический прогноз на 12 июля для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Постарайтесь от этого дня получить максимум выгоды и удовольствия. Поберегите позвоночник — не поднимайте тяжести.

ТЕЛЕЦ

День довольно многообещающий в плане любовных отношений, так что одиноким представителям знака не стоит терять время зря.

БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь не пропустить то, что может повлиять на ваше будущее. Сейчас у вас велик шанс ухватить удачу за хвост.

РАК

Посвятите этот день полноценному отдыху, воздержитесь от каких-либо эмоциональных перегрузок.

ЛЕВ

Может показаться, что земля уходит у вас из-под ног, из-за чего вы будете чувствовать себя очень неуверенно. Постарайтесь успокоиться и найти себе занятие по душе, чтобы отвлечься от негативных мыслей .

ДЕВА

Сегодня не следует предпринимать каких-либо решительных шагов. Звезды предупреждают: исправить что-то или вернуть назад у вас вряд ли получится.

ВЕСЫ

Займитесь решением бытовых вопросов, наведением порядка в доме. Избавившись от всего старого и ненужного, почувствуете, как положительная энергия наполнит вашу жизнь.

СКОРПИОН

День неплох для развития творческого потенциала, новых знакомств и романтических свиданий. Можно решать и финансовые вопросы.

СТРЕЛЕЦ

Оставьте активную и бурную деятельность на другое время. Желательно провести нынешний день в тихой семейной обстановке.

КОЗЕРОГ

День, когда все вам будет удаваться. Правда, следует быть более внимательным при оформлении каких-либо бумаг, а также следить за кошельком.

ВОДОЛЕЙ

Велика вероятность того, что вас пригласят в гости или, наоборот, гости нагрянут к вам. В любом случае следует быть во всеоружии, чтобы вас не застали врасплох. Уделите внимание детям, старайтесь ни на минуту не упускать их из виду.

РЫБЫ

Любая ложь (даже если она во благо) может обернуться непредсказуемыми последствиями. Поэтому будьте предельно честны с теми, кто вам небезразличен. От крупных покупок лучше отказаться .

Хорошего вам дня!

Ранее экстрасенс Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на июль для всех знаков зодиака.

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