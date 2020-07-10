Политика

Саакашвили втянул Украину в дипломатический скандал с Грузией: МИД выступил с заявлением

Министерство иностранных дел Украины сделало заявление по поводу скандального высказывания главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили, обвиняемого грузинскими властями в коррупции, о «нелегитимности правительства» Грузии.

Пресс-служба МИД Украины заявила, что страна высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией

«В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства», — говорится в сообщении.

В МИД Грузии вызывали посла Украины из-за слов Саакашвили о «нелегитимности правительства».

Ранее сообщалось, что из-за другого высказывания Саакашвили украинского посла тоже вызывали в МИД Грузии.

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