Криштиану Роналду назвал главный трофей в карьере (фото)

Спорт

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший наконец гол со штрафного после 42 неудачных попыток, отметил четвертую годовщину победы с национальной командой на чемпионате Европы, проходившем в 2016-м во Франции.

«В этот день 4 года назад все мы пережили исторический и уникальный день! Для меня это был, несомненно, самый важный титул в карьере!» — написал футболист на своей странице в Instagram, прикрепив фото момента триумфа. Напомним, Португалия в дополнительное время без Роналду (Криштиану был заменен на 25-й минуте) обыграла хозяев турнира сборную Францию — 1:0.

Отметим, что Роналду выиграл за свою карьеру 29 трофеев с клубами, за которые выступал, и национальной сборной. Среди них — пять побед в Лиге чемпионов, чемпионство трех стран (Англия, Испания и Италия) и триумф в дебютной Лиге наций.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду стал вторым после Месси в списке самых результативных футболистов по системе «гол+пас» в XXI веке.

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