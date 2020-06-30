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Спорт

Стал известен самый результативный футболист мира в XXI веке (фото)

21:07 30 июня 2020
Самые результативные футболисты

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил список самых результативных футболистов мира в XXI веке (по системе «гол + пас») по версии авторитетного портала Transfermarkt. Вслед за звездным голеадором расположились португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (кстати, по голам он опережает аргентинца) и шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Всего же первой десятке — шесть европейцев, три южноамериканца и один представитель Африки.

Топ-10 самых результативных футболистов в XXI веке:

1. Лионель Месси (Аргентина) — 1014 голевых действий (861 матч, 699 забитых мячей, 315 голевых передач);

2. Криштиану Роналду (Португалия) — 985 голевых действий (1004, 727, 258);

3. Златан Ибрагимович (Швеция) — 717 голевых действий (860, 521, 196);

4. Луис Суарес (Уругвай) — 714 голевых действий (713, 459, 255);

5. Роберт Левандовски (Польша) — 600 голевых действий (698, 466, 134);

6. Тьерри Анри (Франция) — 559 голевых действий (716, 369, 190);

7. Серхио Агуэро (Аргентина) — 545 голевых действий (733, 414, 131);

8. Уэйн Руни (Англия) — 543 голевых действия (864, 364, 179);

9. Самюэль Это'О (Камерун) — 524 голевых действия (805, 408, 116);

10. Карим Бензема (Франция) — 513 голевых действий (735, 337, 176).

Чтобы покорить отметку в 700 мячей, Лионелю Месси осталось нанести всего один точный удар

Кстати, издание Goal представило обновленный рейтинг основных претендентов на «Золотой мяч» лучшего футболиста мира 2020 года. Так вот, лидером в списке по-прежнему является польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Вторую позицию теперь занимает звездный игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду. Тройку лучших замыкает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. А вот шестикратный обладатель награды Лионель Месси пока лишь четвертый.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси поразил грубостью в поединках испанской Ла Лиги.

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