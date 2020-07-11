Украина

Несмотря то, что агрессия РФ против Украины продолжается уже шестой год, в нашей стране регулярно происходят инциденты, которые показывают, как глубоко пропаганда страны-агрессора засела в умах некоторых украинцев.

Один из таких инцидентов произошел на днях: ученица киевской школы № 90 опубликовала видео, где нецензурно выражалась в адрес крымскотатарского народа и называла аннексированный полуостров частью России.

Событие получило такой резонанс, что за бестолковые действия своей школьницы пришлось извиняться администрации учебного заведения, пишет «Крым.Реалии».

«Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону», — говорится в сообщении.

В администрации школы отметили, что эта ситуация выявила необходимость прикладывать больше усилий по изучению истории Украины и ее коренных народов.

«Сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации. Уверяем, что позиция коллектива школы, как и всего нашего государства, является неизменной: Крым — это Украина», — говорится в заявлении школы, опубликованном в Facebook.

Выпускница, которая выложила видео, удалила его, однако Гирей Баталов опубликовал записи на своей странице в Facebook. Также он обнародовал скриншоты сообщений, где школьники, участвующие в видео, приносят свои извинения.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также отреагировал на ситуацию. Он призвал всех крымских татар, которые почувствовали себя оскорбленными — удовлетвориться ответом руководства школы.

«Меджлис крымскотатарского народа приглашает выпускников, которые допустили в своем поведении оскорбительный выпад против крымскотатарского народа, но потом нашли в себе силы извиниться, в офис Меджлиса крымскотатарского народа, где каждому из них лично всемирно известный правозащитник, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вручит книги по истории Крыма и крымскотатарского народа», — сообщил Рефат Чубаров.

Глава Меджлиса также добавил, что инцидент исчерпан.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российский экономист Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев уверен, что его стране придется вернуть Украине и Крым, и Донбасс, так как без этого Москве не наладить взаимодействие с Западом и не избавиться от статуса спонсора терроризма.

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