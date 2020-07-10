Украина

Где Крым?! «Райффайзен Банк Аваль» заставили извиниться за карту Украины без аннексированного полуострова

Украинский банк «Райффайзен Банк Аваль» попал в число «растяп», которые по невнимательности позволили себе посягательство на территориальную целостность нашей страны, опубликовав ее карту без аннексированного Россией Крыма.

Случилось это днем в четверг, 9 июля.

После гневной реакции в Сети сайт банка начал отображаться некорректно, а на странице с неправильной картой Украины появилось сообщение: «Такой страницы не существует. Вероятно, она потерялась при переезде, ведь мы обновили сайт :) Воспользуйтесь удобным поиском на главной странице, чтобы найти пропажу!».

И только через несколько часов в банке соизволили извиниться за свою оплошность.

«Мы просим прощения за то, что произошла ситуация, которая не соответствует официальной позиции банка. Сейчас мы выясняем, почему это случилось, и сделаем все необходимое, чтобы не допустить подобного в будущем», — говорится в ответе представителей банка под одним из постов.

Напомним, что ранее в похожей ситуации оказалась сеть «Алло», которая в течение ночи 18 июня изменила обозначения на карте, где указаны магазины сети и аннексированный Россией Крым был отделен границей от материковой Украины. Кроме того, испанская телерадиокорпорация RTVE исправила карту на инфографике по распространению коронавирусной инфекции в мире, где Крым был обозначен частью соседней России.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мае Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания решил назначить внеплановую проверку на «1+1» из-за карты Украины без аннексированного Россией Крыма.

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