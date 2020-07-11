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Полиция разыскала девушек, громивших вагон поезда на Днепропетровщине: как их наказали (видео)
Имена девушек, разгромивших вагон электрички на Днепропетровщине, стали известны полиции. За совершенное их наказали. Кроме того, отвечать за детей пришлось и родителям.
Об этом в Facebook сообщил замминистра МВД Антон Геращенко.
По словам Геращенко, родители девушек согласились компенсировать «Укрзалізниці» затраты на ремонт вагона в сумме 4 105 гривен 26 копеек.
На маму девушки, которая смело крушила окно в вагоне, составлен административный протокол по статье «Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей». Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен.
Ранее «ФАКТЫ» писали о подобных актах вандализма в поездах. Только за 2019 год в салонах электричек и пассажирских поездов были разбиты 47 окон.
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