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Происшествия

Полиция разыскала девушек, громивших вагон поезда на Днепропетровщине: как их наказали (видео)

7:32 11 июля 2020
девушки

Имена девушек, разгромивших вагон электрички на Днепропетровщине, стали известны полиции. За совершенное их наказали. Кроме того, отвечать за детей пришлось и родителям.

Об этом в Facebook сообщил замминистра МВД Антон Геращенко.

По словам Геращенко, родители девушек согласились компенсировать «Укрзалізниці» затраты на ремонт вагона в сумме 4 105 гривен 26 копеек.

На маму девушки, которая смело крушила окно в вагоне, составлен административный протокол по статье «Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей». Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» писали о подобных актах вандализма в поездах. Только за 2019 год в салонах электричек и пассажирских поездов были разбиты 47 окон.

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Полиция разыскала девушек, громивших вагон поезда на Днепропетровщине: как их наказали (видео)

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