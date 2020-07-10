- 22:38 На Днепропетровщине подростки устроили погром в вагоне электрички и сняли свои "забавы" на видео
- 22:24 Прямой вызов всему цивилизованному миру: как разные страны отреагировали на скандальное решение Эрдогана
- 22:14 Киевская школа попала в громкий скандал из-за оскорбления крымских татар
- 22:01 В журнале Sports Illustrated Swimsuit впервые появились фото модели-трансгендера
- 21:23 Коронавирус наступает: установлен новый рекорд по числу заразившихся за сутки
- 20:59 Курсант из Житомира установил рекорд Украины, 760 раз выполнив подъем переворотом на перекладине
- 20:21 "Слуги народа" хотят создать ВСК для изучения скандальной "пленки Деркача"
- 20:05 Саакашвили втянул Украину в дипломатический скандал с Грузией: МИД выступил с заявлением
- 19:58 Одесситка отсудила у горсовета 12 тысяч долларов на ремонт своего авто, поврежденного упавшим деревом
- 19:32 Коронавирус на Арабатской стрелке: 165 постояльцев базы отдыха отправили на самоизоляцию
- 19:32 Полиция задержала подозреваемых в ограблении автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине
- 18:57 "Его судьбой никто не интересуется": что нового в деле похищенного на админгранице с Крымом украинского военного
На Днепропетровщине подростки устроили погром в вагоне электрички и сняли свои "забавы" на видео
В четверг, 9 июля, подростки разгромили вагон пригородного поезда № 6044 Пятихатки-Стыковая — Днепр-Главный. Ранее поезд сообщением Львов-Москва вандалы забросали камнями.
На видео в электричке в Днепропетровской области можно увидеть, как разбушевавшаяся девочка крушит элементы салона. Она срывает резиновый уплотнитель для стекол и со смехом призывает будущих пассажиров не обращать внимание, когда они станут замерзать зимой.
Процесс разрушения вагона снимала и выложила на всеобщее обозрение другая девочка.
Видео разместила в соцсети компания «Укрзалізниця», отметив, что своими «подвигами» девочки- подростки похвастались в Instagram. По предварительной информации, уже стали известны имена обеих хулиганок.
Комментаторы в сети пишут, что за подобное нужно ощутимо наказывать родителей таких подростков, а также самих детей.
Напомним, подобные случаи нередки в Украине. Всего за 2019 год подобным образом были разбиты 47 окон в вагонах поездов. Компания понесла ущерб на общую сумму 700 тысяч гривен.59
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Прямой вызов всему цивилизованному миру: как разные страны отреагировали на скандальное решение Эрдогана (фото)
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!