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Происшествия

На Днепропетровщине подростки устроили погром в вагоне электрички и сняли свои "забавы" на видео

22:38 10 июля 2020
девушка

В четверг, 9 июля, подростки разгромили вагон пригородного поезда № 6044 Пятихатки-Стыковая — Днепр-Главный. Ранее поезд сообщением Львов-Москва вандалы забросали камнями.

На видео в электричке в Днепропетровской области можно увидеть, как разбушевавшаяся девочка крушит элементы салона. Она срывает резиновый уплотнитель для стекол и со смехом призывает будущих пассажиров не обращать внимание, когда они станут замерзать зимой.

Процесс разрушения вагона снимала и выложила на всеобщее обозрение другая девочка.

Видео разместила в соцсети компания «Укрзалізниця», отметив, что своими «подвигами» девочки- подростки похвастались в Instagram. По предварительной информации, уже стали известны имена обеих хулиганок.

Комментаторы в сети пишут, что за подобное нужно ощутимо наказывать родителей таких подростков, а также самих детей.

Напомним, подобные случаи нередки в Украине. Всего за 2019 год подобным образом были разбиты 47 окон в вагонах поездов. Компания понесла ущерб на общую сумму 700 тысяч гривен.

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