Янукович отметил юбилей: гостей заставили сдать тест на COVID-19

Общество и люди

Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович, в отношении которого в Украине до сих пор ведутся следственные действия, отпраздновал в России свой 70-летний юбилей.

Торжество прошло в Сочи в казино. Гостей заставили сдать тест на коронавирус. Об пишет «ГОРДОН», ссылаясь на свои информированные источники.

Гостями бывшего украинского гаранта были Дмитрий Медведев, который сейчас в России занимает пост зампредседателя Совета безопасности, бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Казино в этот день закрыли для посетителей. 70 лет Януковичу исполнилось 9 июля.

Напомним, Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014 после Революции Достоинства сбежал в Россию. В Украине против экс-президента было открыто несколько уголовных производств.

В январе 2019 года Янукович был осужден на 13 лет за государственную измену и соучастие в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Янукович не участвовал в процессе. Решение суда было обжаловано. Апелляционную жалобу защиты беглого президента рассматривает Апелляционный суд Киева.



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