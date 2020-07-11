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Янукович отметил юбилей: гостей заставили сдать тест на COVID-19
Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович, в отношении которого в Украине до сих пор ведутся следственные действия, отпраздновал в России свой 70-летний юбилей.
Торжество прошло в Сочи в казино. Гостей заставили сдать тест на коронавирус. Об пишет «ГОРДОН», ссылаясь на свои информированные источники.
Гостями бывшего украинского гаранта были Дмитрий Медведев, который сейчас в России занимает пост зампредседателя Совета безопасности, бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Казино в этот день закрыли для посетителей. 70 лет Януковичу исполнилось 9 июля.
Напомним, Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014 после Революции Достоинства сбежал в Россию. В Украине против экс-президента было открыто несколько уголовных производств.
В январе 2019 года Янукович был осужден на 13 лет за государственную измену и соучастие в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Янукович не участвовал в процессе. Решение суда было обжаловано. Апелляционную жалобу защиты беглого президента рассматривает Апелляционный суд Киева.
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