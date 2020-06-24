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ГБР объявило подозрение в госизмене Януковичу, Саламатину и Лебедеву (видео)
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны — Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву — в совершении государственной измены в пользу России. Отметим, в мае Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича сроком на два месяца.
Всех их подозревают в совершении государственной измены (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщает пресс-служба ГБР, Янукович вместе с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 год совершили «действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыва ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины».
Речь идет об умышленном снижении подозреваемыми обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, а также изменения их места дислокации.
Согласно выводам, такие действия, которые совершались на территории Автономной Республики Крым, в дальнейшем привели к аннексии полуострова.
Напомним, в мае 2020 года Печерский районный суд заочно арестовал министра обороны Украины времен президентства Виктора Януковича Павла Лебедева, которого объявляли в розыск еще в 2016 году.37
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