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Боевики обстреливают ремонтные бригады, не позволяя возобновить водоснабжение Новотошковского (фото)

10:14 11 июля 2020
Обстрелы

Обстрелы со стороны оккупантов не дают восстановить водопровод в Новотошковском Попаснянского района Луганской области. Трое суток поселок остается без воды. Об этом говорится в сообщении оперативного командования «Восход» Вооруженных сил Украины.

«Российские войска дважды обстреливали ремонтную бригаду и так и не дали устранить порыв трубы. Ведь миномет бил во время работы ремонтников в несколько десятков метров от места аварии. Один из мастеров даже получил легкое ранение», — говорится в сообщении.

«На сегодняшний день нам не хватает пяти часов, чтобы завершить работы и закопать трубы. Мы два раза запрашивали режим тишины, но он был нарушен. ОБСЕ зафиксировали факты агрессии, но на этом все. Ситуация очень тяжелая», — рассказал руководитель военно-гражданской администрации поселка Новотошковское Дмитрий Кондратьев.

Водопровод в районе Новотошковского во время обстрелов лопается через вибрации земли, и его постоянно приходится чинить. На этот раз порыв произошел еще 18 июня, и воду в поселок продолжали подавать, хотя на второй-третий этаж она почти не доходила. Теперь же питьевую воду в поселок доставляют гуманитарные организации.

«Бойцы же утверждают, что оккупанты корректировали обстрел с квадрокоптера. И они не могли перепутать гражданскую бригаду рабочих, одетых в спецодежду, с военнослужащими», — говорится в сообщении командования.

Как писали «ФАКТЫ», 10 июля на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще трое — получили ранения.

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