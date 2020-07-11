Украина

Боевики на Донбассе активизировали обстрелы: 10 июля один боец ВСУ погиб, трое ранены

В пятницу, 10 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще трое — получили ранения. Такие же потери у ВСУ были и два дня назад.

«Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении штаба ООС.

10 июля российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное вооружение. Наемники вели огонь из 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Под огонь попали опорные пункты ВСУ вблизи Причепиловки, Орехово, Троицкого, хутора Вольный, Новотошковского, Новолуганского, Катериновки, Водяного, Авдеевки, Невельского, Лебединского.

Для подавления огневых средств захватчиков украинские военные оперативно применяли штатное вооружение, после чего враг прекратил свою активность.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки ВСУ уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков.

«ФАКТЫ» сообщали о том, что 10 июля в Одессу с Донбасса прибыл борт с десятью ранеными украинскими военнослужащими. Все бойцы в тяжелом состоянии.

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter