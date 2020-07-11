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Происшествия

Полиция завела дело из-за издевательств над стариками в доме престарелых в Ровно (видео)

11:10 11 июля 2020
пожилая женщина

Полиция Ровенской области открыла два уголовных производства за незаконное лишение свободы подопечных частного пансионата. Ранее издевательства выявили в пансионате для пожилых людей на Днепропетровщине.

Постояльцы дома престарелых в Ровно жаловались, что их даже на улицу не выпускают.

Представителей омбудсмена, которые пришли с проверкой в пансионат, были поражены неприятным запахом, грязью и неухоженными на вид обитателями, которые втайне жаловались на унижения.

Проверяющие увидели раздетого лежачего мужчину, который находился в присутствии других подопечных. В одной из комнат обнаружили пожилую женщину с гематомой и ссадинами. Ее сын после увиденного фото матери сразу же забрал ее из пансионата.

Мужчина рассказал, что платил ежемесячно 7 тысяч гривен, чтобы за его мамой отлично ухаживали. Дополнительно добавлял тысячу, чтобы маме покупали вкусности. Из-за карантина последние 4 месяца в заведение его не пропускали, но уверяли, что с ней все в порядке. Сама пожилая женщина рассказать ничего не могла из-за диагноза.

В сюжете ТСН говорится, что журналистов на территорию пансионата не пустили, из руководства никто не вышел.

В интернете указан адрес центрального офиса в Киеве. Это многоэтажка в центре столицы, но о пансионате там не слышали. По указанному на сайте телефону отвечали, но когда узнавали, что это журналисты, отмалчивались.

Специалисты считают, что проблема в том, что из Уголовного кодекса изъяли статьи за осуществление хозяйственной деятельности без получения лицензии. А чтобы работать в таком заведении, нужно получить не только необходимые разрешения, но и пройти соответствующее обучение.

Юристы советуют родственникам все хорошо разузнать, прежде, чем отдавать в такие заведения родных.

О том, как обращаются с подопечными Радомышльского психоневрологического интерната Житомирской области в материале «ФАКТОВ»: «Непокорных пациентов наказывают: насильно раздевают, скручивают, садятся сверху и колют уколы».

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