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Лерос заявил о планах Ермака купить крупный украинский телеканал
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак хочет купить «24 канал». Об этом написал в Facebook народный депутат из фракции «Слуга народа» Гео Лерос.
«У меня есть инсайдерская информация, что Ермак пытается купить 24 канал, я слышал об этом еще три недели назад. Понимая, что выпуск со мной могут снять с эфира, я ночью написал пост, чтобы это не произошло», — написал он.
По словам нардепа, выпуск с ним сняли с эфира канала.
«Выпуск сняли. Вангую, что теперь на 24 канале будут показывать Ермака. Я очень уважаю журналистский коллектив 24 канала, благодарен редактору программы за честь быть ее гостем, но мы должны остановить цензуру, уничтожение свободы слова и грубое наступление на демократию в Украине», — написал Лерос.
Журналист Петр Терентьев обратил внимание, что недавно пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель начала рекламировать публикации «24 канала».
«Почему я теперь допускаю возможность, озвученную Леросом, потому что Мендель не подпустит к себе или Зеленскому с Ермаком СМИ которое не окажет им теплую ванну», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», 29 марта этого года разразился первый коррупционный скандал в президентской команде. Представитель парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал в соцсетях фрагменты видеозаписей, на которых человек, похожий на брата нынешнего главы Офиса президента Дениса Ермака, обсуждает с кем-то назначения на разные государственные должности и обещает, что в трудоустройстве поможет Андрей Ермак.
Позднее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Лерос рассказал подробности скандала, о своих отношениях с Зеленским и Ермаком, а также о ситуации внутри фракции «Слуга народа». Полную версию интервью читайте в материале «ФАКТОВ»: Президент Зеленский лишен доступа к альтернативной информации, — Гео Лерос.45
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