Президент Зеленский лишен доступа к альтернативной информации, — Гео Лерос

29 марта этого года разразился первый коррупционный скандал в президентской команде. Представитель парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос (настоящее имя Георг Корехян) обнародовал в соцсетях фрагменты видеозаписей, на которых человек, похожий на брата нынешнего главы Офиса президента Дениса Ермака, обсуждает с кем-то назначения на разные государственные должности и обещает, что в трудоустройстве поможет Андрей Ермак, который в ту пору (пленки датированы сентябрем 2019 года) был советником Зеленского. Позже Лерос объяснил, что получил на почту флешку с 30-часовыми записями за два дня до этого, 27 марта, — после того, как накануне призвал в Facebook своих подписчиков делиться компроматом на Ермака, которого он резко критиковал за инициативу о создании Консультативного совета по Донбассу. «Пленки Ермака» Лерос отправил журналистам «Схем» и «BIHUS.info», а потом передал в САП.

Денис Ермак назвал записи ложью, Андрей Ермак подал в ГБР заявление на Лероса, а Зеленский назвал Лероса аферистом. Сам же Лерос считает себя идеалистом. Он всегда подчеркивает, что настроен бороться с коррупцией в высших эшелонах власти до конца. Так, в начале июня он передал в НАБУ информацию, которая, по его словам, «откроет всем глаза на деятельность кума Ермака, нардепа Николая Тищенко, и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого»…

До ухода в политику Гео Лерос занимался творчеством. Он основал арт-проект Art United Us и общественную организацию City-Art, создал в Украине около 70 муралов, был куратором проекта More than us, в рамках которого художники из разных стран нарисовали восемь муралов в вестибюле станции метро «Осокорки». Он автор книги об уличном искусстве «Kyiv Street Art». В качестве режиссера снял основанную на реальных событиях короткометражку об участнике АТО «A lifetime older» и несколько музыкальных видеоклипов. В прошлом году был избран в парламент по списку партии «Слуга народа» (но членом партии он не является), где стал заместителем председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

О своих отношениях с Зеленским и Ермаком, о ситуации внутри фракции «Слуга народа» и еще о многом другом Гео Лерос рассказал «ФАКТАМ».