Президент Зеленский лишен доступа к альтернативной информации, — Гео Лерос

Политика

29 марта этого года разразился первый коррупционный скандал в президентской команде. Представитель парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос (настоящее имя Георг Корехян) обнародовал в соцсетях фрагменты видеозаписей, на которых человек, похожий на брата нынешнего главы Офиса президента Дениса Ермака, обсуждает с кем-то назначения на разные государственные должности и обещает, что в трудоустройстве поможет Андрей Ермак, который в ту пору (пленки датированы сентябрем 2019 года) был советником Зеленского. Позже Лерос объяснил, что получил на почту флешку с 30-часовыми записями за два дня до этого, 27 марта, — после того, как накануне призвал в Facebook своих подписчиков делиться компроматом на Ермака, которого он резко критиковал за инициативу о создании Консультативного совета по Донбассу. «Пленки Ермака» Лерос отправил журналистам «Схем» и «BIHUS.info», а потом передал в САП. Денис Ермак назвал записи ложью, Андрей Ермак подал в ГБР заявление на Лероса, а Зеленский назвал Лероса аферистом. Сам же Лерос считает себя идеалистом. Он всегда подчеркивает, что настроен бороться с коррупцией в высших эшелонах власти до конца. Так, в начале июня он передал в НАБУ информацию, которая, по его словам, «откроет всем глаза на деятельность кума Ермака, нардепа Николая Тищенко, и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого»… До ухода в политику Гео Лерос занимался творчеством. Он основал арт-проект Art United Us и общественную организацию City-Art, создал в Украине около 70 муралов, был куратором проекта More than us, в рамках которого художники из разных стран нарисовали восемь муралов в вестибюле станции метро «Осокорки». Он автор книги об уличном искусстве «Kyiv Street Art». В качестве режиссера снял основанную на реальных событиях короткометражку об участнике АТО «A lifetime older» и несколько музыкальных видеоклипов. В прошлом году был избран в парламент по списку партии «Слуга народа» (но членом партии он не является), где стал заместителем председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. О своих отношениях с Зеленским и Ермаком, о ситуации внутри фракции «Слуга народа» и еще о многом другом Гео Лерос рассказал «ФАКТАМ».

«В преступную группировку во главе с Ермаком входят его кум Николай Тищенко и бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий»

— Гео, в вашей биографии написано, что вы были волонтером благотворительного фонда «Сестри Перемоги». Я в этой организации работала с декабря 2014 года, почти с самого основания. Простите, но вас в офисе ни разу не видела.

— Когда на фронте было очень тяжело, мы собирали продукты, искали деньги на покупку тепловизоров и прочего, отвозили все это на фронт вместе с основателем организации Виталием Губским, Соломией Витвицкой, Григорием Кириленко (руфер Мустанг), Игорем Левицким. В офис на Печерске, где плели «кикиморы», я действительно не заходил. Было не до того.

— Вы обвинили главу Офиса президента в торговле должностями и — ни много ни мало — в сдаче национальных интересов. Вам грозит опасность?

— Безусловно, я наживаю немалое количество врагов. Это связано не только с «пленками Ермака», но и с другими материалами, которые публикую. Так что появилось больше осторожности при каких-то перемещениях. Ведь я в той или иной мере перехожу дорогу каким-то олигархическим кланам, поскольку вслух говорю о теневых договоренностях в Киеве и в стране.

— Давайте назовем ваших врагов. Понятно, что список возглавляет Ермак. Кто остальные?

— Это одна организованная преступная группировка во главе с Ермаком, куда входит его кум Николай Тищенко и бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий. Он не просто смотрящий за Киевом, а человек, через которого идут все городские потоки, а это огромные суммы.

— На каком основании вы это утверждаете?

— На основании документов и материалов, которые я уже передал в НАБУ. Сегодня (мы разговаривали 26 июня. — Авт.) должна выйти передача Бигуса о Комарницком. Люди увидят массу доказательств моим словам. Когда ко мне в руки попали эти материалы, я одну копию отдал журналистам, а вторую сразу отправил в НАБУ.

— Вы называете Ермака главой организованной преступной группировки и считаете, что «эти люди должны сидеть не в Офисе президента, а в тюрьме». Для таких эпитетов нужны очень веские доказательства. Они у вас есть?

— Перечислю по пунктам. Первое. Его родной брат Денис торгует государственными должностями.

Второе. Андрей Ермак проводит собеседования с кандидатами на должности министров и заместителей министров. В одном интервью Кличко подтвердил, что главу «Благоустроя» ему рекомендовал лично Ермак. Почему он это сделал? Ответ на поверхности: нужно копнуть, чем Ермак занимался в 2016 году. Это был доходный ларечный бизнес (при этом я ни в коем случае не хочу обидеть людей, которые ведут такую торговлю). В Киеве с 2014 года якобы активно борются с незаконными МАФами (однако до сих пор их огромное количество), а Ермак получал для кого-то разрешения на торговлю, за что ему платили.

— Но организованная преступная группировка — это несколько иное. Это разветвленная структура со своей иерархией, общаком, сходками и прочими элементами.

— Предвыборной кампанией господина Тищенко в 2019 году занимались два человека — Алла Шлапак и Денис Комарницкий, оба из «молодой команды Черновецкого». Тищенко — бизнес-партнер Комарницкого и Степана Черновецкого по ресторану Сoin. Родная сестра Тищенко вместе со своим мужем — партнеры Ермака по компании «Эко-Буд-Трейд», которая занимается постройкой Подольско-Воскресенского моста. За последние полгода эта компания получила примерно полтора миллиарда гривен из государственного бюджета. При этом у нее нет никаких строительных мощностей. Это просто «прокладка».

— Документы, подтверждающие это, есть?

— В программе Бигуса можно увидеть часть этих документов.

— Вы не открываете свои источники. По вашим словам, на вашу почту приходят какие-то документы, видеозаписи и прочее. Резонный вопрос: почему адресатом стали именно вы, а не силовые структуры?

— В этом, наверное, и проявляется определенный уровень доверия ко мне людей, не готовых мириться с вопиющей коррупцией и понимающих, что я дело довожу до конца. Я не выбираю материалы, которые удобно публиковать, не удобно публиковать, что-то отправлять в НАБУ или другие правоохранительные органы, что-то не отправлять. Если информация попадает ко мне, сразу предаю ее огласке и направляю в антикоррупционные органы. Вне зависимости от того, кто там фигурирует — свой, чужой, знакомый, не знакомый.

— Но следователи знают, кто конкретно присылает вам видеозаписи?

— Я следствию предоставил все детали, как ко мне попали «пленки Ермака».

— Вас вызывают на допросы?

— Да. Но вот в чем проблема. Как вы помните, хронология была такой: САП забрала дело из НАБУ, отправила в Нацполицию, а Нацполиция — в СБУ, чтобы в итоге все замять. Утверждаю это, поскольку на одной из пленок Денис Ермак сказал собеседникам: «Баканов — моя крыша, это мой близкий друг, я с ним давно знаком, поэтому все улажено». Теперь получается, что его близкий друг будет расследовать дело против него. То есть дело попросту «слили». Поэтому я через суд добился открытия повторного дела в НАБУ. Открыто два отдельных производства — в отношении Дениса Ермака и в отношении Андрея Ермака.

— У вас есть юридическая поддержка?

— Да, причем очень серьезная. Это юридическая компания «Миллер».

— После скандала с пленками не раз раздавались реплики, мол, «мальчику хорошо заплатили, чтобы он мочил Ермака». Версия очень правдоподобная. Кто за вами стоит?

— Я готов прямо сейчас поехать на полиграф, причем в независимую международную организацию, и там отвечу на все ваши вопросы, в том числе и о том, кто мне якобы платит.

Понимаю, людям тяжело поверить, что существуют политики, которые совершают поступки с чистыми намерениями. Им кажется, что такое можно делать только в интересах какого-то олигарха или еще кого-то.

Приведу пример, который развеет сомнения. Ходили слухи, что за мной точно стоит Коломойский. Когда я подавал документы в НАПК, чтобы госпоже Буславец (и.о. министра энергетики. — Авт.) вручили подозрение в коррупции, туда приехали представители «1+1» и сняли сюжет. Спустя полчаса они пригласили меня на вечернее шоу «Право на владу», где собирались говорить об энергетике. Однако еще через полчаса отменили приглашение. А в сюжете о том, что в НАПК получили документы на Буславец, ни разу не упомянули Гео Лероса, ни разу не показали меня в кадре, как будто заявление свалилось в НАПК с неба.

Мне вообще заблокировали доступ на все крупные телеканалы Пинчука, Ахметова, Коломойского, Медведчука. Я персона нон грата на телевидении. Это называется олигархический консенсус. Вот вам ответ на вопрос, стоит ли кто-то за мной.

«Окружение президента прогнило, люди, которые крутятся на Банковой, преследуют личные корыстные цели»

— Как к вам относятся во фракции? Наверняка вы стали токсичным для «слуг народа».

— Знаете, многие депутаты из фракции, с которыми до этого даже не общался, подходят и говорят: «Ты молодец. Ты должен знать, что мы тебя поддерживаем, просто не можем поступать так, как ты». В их глазах я вижу уважение.

— А были такие, кто сказал: «Ты с ума сошел, мы тебе устроим»?

— Лишь несколько человек, приближенных к Ермаку. Уверен, что доминирующее большинство во фракции понимает, что происходит. Я же не пальцем в небо тычу, не беру какую-то неподтвержденную информацию и начинаю ее разгонять. Я располагаю конкретными фактами и документами.

Ермак в качестве главы Офиса президента — это человек, который находится не на своем месте. Он лезет в международную политику, пытается влиять на парламент, на кадровые назначения.

— Эксперты отмечают его явное стремление стать вторым человеком в государстве.

— Я вас огорчу — он пытается быть первым человеком в государстве. Такие у него амбиции.

— Когда и как вы с ним познакомились? Как складывались ваши отношения? Вас же в политику привел Кирилл Тимошенко.

— Выражение «меня привел» некорректно. Люди не собаки, чтобы их приводить куда-то. Я был известным человеком в арт-сообществе. У меня была репутация, реализованные проекты и наработки, которыми я хотел заняться и знал, как это сделать. Меня порекомендовали Кириллу.

А с Ермаком я познакомился в августе-сентябре прошлого года в Офисе президента. Хотя, как выяснилось позже, за пару месяцев до этого мы пересекались. Мне позвонил мой товарищ из киноиндустрии: «Слушай, ты не помнишь Ермака?» Ответил, что не помню. Он напомнил: «Мне в 2017 году не хотели отдавать деньги за выполненную работу. Ты позвонил одному человеку и объяснил, что некрасиво так делать. Это и был Ермак». Действительно была такая история. Если вы без камер и диктофонов поговорите с представителями киноиндустрии, они расскажут, что Ермак по сей день должен им деньги.

— Речь о больших суммах?

— Абсолютно разных, от тысячи до пяти-десяти тысяч долларов. Вот этому моему товарищу он по сей день должен половину обещанной суммы. Это говорит о натуре человека — у него отсутствует грань между личным и государственным.

— 26 марта вы призвали в Facebook присылать вам информацию о деяниях Ермака. Вам до сих пор пишут?

— 90 процентов материалов, которые я публикую, присылают люди, причем часть из них — это коллеги по фракции. Треть фракции уже понимает: все, что делает Ермак, — не в интересах Украины.

«Я видел глаза ребят на передовой. И это стало теми красными линиями, через которые я не преступлю»

— Вы с Ермаком обсуждали эту ситуацию?

— После того как он подсунул президенту указ о моем увольнении (Герос с 24 июня 2019-го по 20 марта 2020 года был внештатным советником президента Зеленского по культуре. — Авт.), — нет. Предлогом стало интервью сайту «Цензор.нет», которое я дал за день до этого. Там я резко раскритиковал все, что произошло в Минске, и объяснил, что за все ответственность будет нести президент, что в окружении Зеленского есть люди, которые подставляют и конкретно президента, и его команду, и всю страну.

— Однако позже в интервью «Украинской правде» Зеленский назвал вас аферистом и сказал, что пленки — «пустое дело», потому что «Ермак не взял денег».

— Я уважаю должность президента Украины, поэтому не считаю нужным комментировать то, что ему кто-то вложил в уши и порекомендовал сказать такое. Основываясь на конкретных фактах, я показываю, что окружение президента прогнило, что люди, которые крутятся на Банковой, преследуют какие-то личные корыстные цели, что они просто уничтожают государство. Буду и дальше говорить об этом.

— Ваша полемика перешла в публичную плоскость. Вы с президентом разговаривали или, может, хотя бы переписывались?

— Нет. В феврале один из замов Ермака попросил меня разработать к 9 мая проект мемориала в Житомирской области, где похоронены погибшие во время Второй мировой войны, и найти мецената. Наша команда разработала несколько вариантов эскиза, я нашел мецената, но потом на протяжении четырех-пяти недель не мог попасть к президенту, чтобы обсудить этот проект. Меня постоянно вычеркивали из списка посетителей.

Попасть в главный кабинет страны можно только по разрешению непосредственно Ермака. Он отвечает за график главы государства и регулирует его общение. Уже все — и либеральные медиа, и депутаты нашей фракции — говорят о том, что президент лишен доступа к альтернативной информации.

— Вы с трибуны парламента заявили: «Буду мочить их, пока эти люди не сядут». Но вы же понимаете бесперспективность этой истории?

— Я приложил все усилия и предоставил максимум доказательств для этого. Уже открыты дела на Николая Тищенко, Андрея Ермака, Дениса Ермака, Дениса Комарницкого. Я с трибуны парламента сказал, что добьюсь правосудия.

— Вы верите в правосудие в нашей стране?

— Это другой вопрос. Отсутствие верховенства права — это одна из причин, почему у нас происходят расправы с «инакомыслящими». Но я как народный депутат и как гражданин Украины все равно буду добиваться правосудия.

— Президент Зеленский убежден в честности, невинности и неподкупности Ермака.

— Помню его улыбку, его запал, его энергию в самом начале каденции. На мой субъективный взгляд, президент оказался в очень сложной ситуации. В государстве экономический кризис, разгар пандемии, на Западной Украине природные катаклизмы. Зеленский не был готов к такому. А еще ведь никуда не делись сложности Минского процесса, война на Донбассе, оккупация Крыма — где априори не может быть легких решений.

Наверное, Ермак ему сказал: «Я все решу». И это как раз стало одной из причин его назначения. Видимо, ему россияне что-то пообещали, покрутили морковкой перед носом, он и повелся. По моей информации, ему посулили по 10 долларов с каждой тысячи кубометров российского газа, который будет получать Украина, если он сможет здесь все урегулировать.

Ермак пообещал, однако столкнулся с массой проблем, которые сегодня решить невозможно. Чтобы как-то оправдать фиаско и чтобы была не персональная, а коллективная ответственность, он «усилил» Трехстороннюю контактную группу представителями оккупированных территорий и парламента: «Это наша общая проблема, нужно думать, как выходить из ситуации». Хотя новый неразрешимый виток в истории «Минска» случился именно из-за него.

Кстати, почему глава Офиса президента занимается урегулированием ситуации на востоке? Ведь это не политическая должность. Офис — это канцелярия, по большому счету.

Внешняя политика — парафия МИДа. Но посмотрите заголовки в СМИ и сообщения на сайте президента: «Ермак, Кулеба и Резников полетели в Берлин», «Глава Офиса президента и министр иностранных дел Украины намерены в ближайшем времени посетить Париж». Именно в такой последовательности. Да кто ты такой, чтобы себя ставить выше вице-премьера и министра иностранных дел? Кто ты такой, чтобы обсуждать диалог с врагом?

Когда мы ездили на фронт (часто это была Волноваха) в 52-ю бригаду и в другие подразделения, я видел глаза ребят. И это стало теми красными линиями, через которые я не преступлю. Я положил на кон свою репутацию, когда пошел в парламент. Мне ничего не надо, у меня нет ни одного строительного подряда, нет никаких кадровых лобби. Но есть принципиальные позиции.

Напомним, ресторан, который приписывают народному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко, продолжал работать для VIP-клиентов в период строгого карантина, вопреки всем правилам и предписаниям.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак не собирается подавать в отставку из-за скандальных пленок. Он заявил, что будет на должности столько, сколько решит президент Владимир Зеленский.

Вторую часть интервью с Гео Леросом читайте в ближайшее время.

222

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter