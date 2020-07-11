- 12:51 На Донбассе погиб офицер 24-й бригады: в сети появилось фото героя
- 12:25 В России заговорили о признании "ДНР"-"ЛНР": какую игру затеял Кремль
- 12:10 “Лягушки хороши под белое вино”: львовяне открыли лягушечью ферму и ресторан
- 12:02 Хорватия и Черногория изменили требования к въезжающим туристам: что важно знать
- 11:40 "Это просто средство мотать нам нервы": Резников ответил, возьмут ли ОРДЛО в состав России
- 11:25 Известный боец UFC избил в ресторане пенсионера
- 11:14 Лерос заявил о планах Ермака купить крупный украинский телеканал
- 11:10 Полиция завела дело из-за издевательств над стариками в доме престарелых в Ровно
- 10:40 Сын Бекхэмов обручился с американской актрисой, получив благословение родителей на брак
- 10:36 Война закончилась? Российскому самолету разрешили пролететь над Украиной
- 10:14 Боевики обстреливают ремонтные бригады, не позволяя возобновить водоснабжение Новотошковского
- 10:02 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
На Донбассе погиб офицер 24-й бригады: в сети появилось фото героя
В пятницу, 10 июля, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в результате минометного обстрела погиб офицер 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила Тарас Матвеев.
О смерти военного сообщил военком Львовской области Александр Тищенко.
Матвеев был родом из Жидачевского района на Львовщине. Парень принимал участие в Революции Достоинства, волонтерствовал. Был основателем «Поисковой инициативы Майдана».
Он погиб в районе Троицкого в Луганской области.
«Молодой офицер, у которого вся жизнь могла быть впереди. Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но враждебная мина забрала его от нас. Война продолжается и безжалостно уносит жизни лучших сынов Украины. Приношу искренние соболезнования семье погибшего героя и разделяю всю горечь потери. Мы не имеем права забыть, что у нас идет война. И жизни наших защитников, которые были возложены на алтарь войны, не зря», — написал Тищенко.
Напомним, ситуация на Донбассе остается напряженной. Два дня назад в зоне ООС тоже погиб украинский военный, еще трое бойцов были ранены. 10 июля в Одесский военный госпиталь привезли с Донбасса десять тяжело раненых военнослужащих.
123
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!