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Украина

На Донбассе погиб офицер 24-й бригады: в сети появилось фото героя

12:51 11 июля 2020
Тарас Матвеев

В пятницу, 10 июля, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в результате минометного обстрела погиб офицер 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила Тарас Матвеев.

О смерти военного сообщил военком Львовской области Александр Тищенко.

Матвеев был родом из Жидачевского района на Львовщине. Парень принимал участие в Революции Достоинства, волонтерствовал. Был основателем «Поисковой инициативы Майдана».

Он погиб в районе Троицкого в Луганской области.

«Молодой офицер, у которого вся жизнь могла быть впереди. Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но враждебная мина забрала его от нас. Война продолжается и безжалостно уносит жизни лучших сынов Украины. Приношу искренние соболезнования семье погибшего героя и разделяю всю горечь потери. Мы не имеем права забыть, что у нас идет война. И жизни наших защитников, которые были возложены на алтарь войны, не зря», — написал Тищенко.

Напомним, ситуация на Донбассе остается напряженной. Два дня назад в зоне ООС тоже погиб украинский военный, еще трое бойцов были ранены. 10 июля в Одесский военный госпиталь привезли с Донбасса десять тяжело раненых военнослужащих.

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