Война продолжается: в Одессу прибыл самолет с тяжело ранеными (фото)

Украина

В пятницу, 10 июля, в Одессу с Донбасса прибыл борт с десятью ранеными украинскими военнослужащими. Два дня назад в районе проведения операции Объединенных сил трое воинов получили серьезные ранения.

О приземлении санитарного борта в Одессе сообщил Андрей Танцюра.

Он отметил, что в Одесский военный госпиталь привезли военных с минно-взрывными травмами. Один боец с огнестрельным пулевым ранением (ранен снайпером), несколько человек с множественными переломами, два парня с повреждениями позвоночника, один находится в кардио-реанимации.

Напомним, 8 июля в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб воин 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского Олег Шило. Парню было всего 29 лет.

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