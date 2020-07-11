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Умер легендарный чемпион мира по футболу (фото, видео)
На 86-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист «Лидса» и национальной сборной Англии Джек Чарльтон. Ранее от коронавируса умер чемпион мира-1966 и легенда «Лидс Юнайтед» Норман Хантер.
Родившийся в футбольной семье (четверо его дядей были профессиональными игроками, а младший брат Бобби, выживший в знаменитой мюнхенской трагедии 1958 года, стал легендой «Манчестер Юнайтед»), Джек отдал годы игровой карьеры, с 1952-го по 1973-й, одному клубу — «Лидс Юнайтед». Вместе с «павлинами» Чарльтон стал чемпионом Англии в 1969-м, обладателем Кубка страны в 1972-м, выиграл Суперкубок Англии в 1969-м и дважды завоевал Кубок Ярмарок (предшественник Лиги Европы) в 1968-м и 1971-м.
Rest in peace Jack pic.twitter.com/Z6iIuIAzIE— Leeds United (@LUFC) July 11, 2020
За сборную Англии Джек Чарльтон, выступавший на позиции центрального защитника, провел 35 матчей, в которых забил 6 мячей, в том числе был участником команды образца 1966 года, ставшей чемпионом мира у себя на родине.
После завершения игровой карьеры на протяжении более двух десятилетий успешно работал тренером. В частности, возглавляя сборную Ирландии в 1986—1995 годах, вывел скромную по спортивным меркам команду в финальные турниры чемпионата Европы 1988 года, а также на чемпионаты мира в 1990-м и 1994-м.
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