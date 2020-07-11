26.88 / 27.12 30.12 / 30.54
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Умер легендарный чемпион мира по футболу (фото, видео)

13:16 11 июля 2020
Джек Чарльтон

На 86-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист «Лидса» и национальной сборной Англии Джек Чарльтон. Ранее от коронавируса умер чемпион мира-1966 и легенда «Лидс Юнайтед» Норман Хантер.

Родившийся в футбольной семье (четверо его дядей были профессиональными игроками, а младший брат Бобби, выживший в знаменитой мюнхенской трагедии 1958 года, стал легендой «Манчестер Юнайтед»), Джек отдал годы игровой карьеры, с 1952-го по 1973-й, одному клубу — «Лидс Юнайтед». Вместе с «павлинами» Чарльтон стал чемпионом Англии в 1969-м, обладателем Кубка страны в 1972-м, выиграл Суперкубок Англии в 1969-м и дважды завоевал Кубок Ярмарок (предшественник Лиги Европы) в 1968-м и 1971-м.

За сборную Англии Джек Чарльтон, выступавший на позиции центрального защитника, провел 35 матчей, в которых забил 6 мячей, в том числе был участником команды образца 1966 года, ставшей чемпионом мира у себя на родине.

Джек Чарльтон с Кубком мира

После завершения игровой карьеры на протяжении более двух десятилетий успешно работал тренером. В частности, возглавляя сборную Ирландии в 1986—1995 годах, вывел скромную по спортивным меркам команду в финальные турниры чемпионата Европы 1988 года, а также на чемпионаты мира в 1990-м и 1994-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Тони Данн.

3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

боевик ДНР

В России заговорили о признании "ДНР"-"ЛНР": какую игру затеял Кремль

Тарас Матвеев

На Донбассе погиб офицер 24-й бригады: в сети появилось фото героя

самолет

Война закончилась? Российскому самолету разрешили пролететь над Украиной

Янукович

Янукович отметил юбилей: гостей заставили сдать тест на COVID-19

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер