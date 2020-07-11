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Происшествия

Российский самолет в украинском небе: стала известна информация о нарушителе воздушного пространства

13:32 11 июля 2020
самолет

Российский пассажирский самолет, который 10 июля пролетел над территорией Украины, принадлежит компании «Уральские авиалинии», зарегистрированной в Екатеринбурге.

Airbus A319−112 совершал внутренний рейс по маршруту Анапа — Санкт-Петербург и зашел в воздушное пространство Украины.

По данным сервиса Flightradar24, рейс U6346 (SVR346) летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей. Затем борт вошел в российское воздушное пространство.

На схеме пролета видно, что вблизи Ростова-на-Дону самолет сначала свернул в сторону российского Волгодонска, а затем взял курс на Украину. В районе оккупированных Брянки и Кадиевки курс борта выравнялся и полетел на север.

Журналисты «РБК-Украина» пытались выяснить, кто разрешил пролет российскому самолету над Украиной, но ни в Минобороны, ни в ГП «Украэрорух» на связь никто не вышел.

Напомним, в ноябре 2015 Украина ввела полный запрет на транзит российских самолетов над своей территорией. А в апреле 2019 запретили и прямые полеты чартеров между нашей страной и Россией, за исключением полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

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