Война закончилась? Российскому самолету разрешили пролететь над Украиной

Украина

В пятницу, 10 июля, над территорией Украины пролетел российский пассажирский самолет. Летом 2019 года в небе над Украиной радары засекли реактивный самолет бизнес-класса российского олигарха Олега Тинькова, владельца группы Тинькофф.

Пассажирский лайнер, который этим летом пересек небо над оккупированной и подконтрольной территорией Донбасса, направлялся из Анапы в Санкт-Петербург.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко, отметив, что этого нельзя было сделать без разрешения официальных структур Украины.

Причина, по которой российский борт пропустили через закрытое для России украинское небо, не известна.

«Россияне вновь в украинском небе. Сегодня российский пассажирский самолет вылетел из Анапы и направился в Санкт-Петербург над Донбассом — и оккупированным, и неоккупированным. Это невозможно было бы сделать без разрешения соответствующих официальных структур Украины. Для них, похоже, война за суверенитет этой страны закончилась», — пишет Цаплиенко.

Отметим, 7 августа 2019 года Украина на 26 минут открывала свое воздушное пространство для российского пассажирского Боинг-737, который летел из итальянского города Бари в Москву. Небо было открыто в связи с необходимостью обойти зону опасной грозовой активности. Самолет пролетел над Львовской областью.

Напомним, в ноябре 2015 Украина ввела полный запрет на транзит российских самолетов над своей территорией. А в апреле 2019 Кабмин принял решение о запрете нерегулярных авиарейсов между нашей страной и Россией, за исключением полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

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