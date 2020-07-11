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Масштабное ДТП на Львовщине: в результате столкновения грузовиков и легковушек есть жертвы и пострадавшие (фото)
В Пустомытовском районе Львовской области 10 июля произошло смертельное ДТП. Накануне ночью смертельная авария с двумя погибшими случилась в Днепре.
На Львовщине вблизи села Чишки столкнулись грузовой автомобиль Renault, автомобили Dodge и Mersedes, а также бетономешалка DAF, сообщили в областном главке ГСЧС.
В результате столкновения четырех автомобилей погиб один человек и трое получили травмы.
Спасателям пришлось деблокировать погибшего водителя Mersedes с помощью гидравлического оборудования.
Водитель грузового автомобиля Renault попал в больницу с травмами. Два других водителя от госпитализации отказались.
Напомним, пять дней назад в Закарпатье пьяный водитель раздавил мотоциклиста с пассажиром. Оба мужчины погибли на месте.82
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