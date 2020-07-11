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Происшествия

Масштабное ДТП на Львовщине: в результате столкновения грузовиков и легковушек есть жертвы и пострадавшие (фото)

14:32 11 июля 2020
ДТП

В Пустомытовском районе Львовской области 10 июля произошло смертельное ДТП. Накануне ночью смертельная авария с двумя погибшими случилась в Днепре.

На Львовщине вблизи села Чишки столкнулись грузовой автомобиль Renault, автомобили Dodge и Mersedes, а также бетономешалка DAF, сообщили в областном главке ГСЧС.

В результате столкновения четырех автомобилей погиб один человек и трое получили травмы.

Спасателям пришлось деблокировать погибшего водителя Mersedes с помощью гидравлического оборудования.

Водитель грузового автомобиля Renault попал в больницу с травмами. Два других водителя от госпитализации отказались.

Напомним, пять дней назад в Закарпатье пьяный водитель раздавил мотоциклиста с пассажиром. Оба мужчины погибли на месте.

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