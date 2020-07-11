Гран-при Штирии: где смотреть онлайн-трансляцию второго этапа Формулы-1

Спорт

В воскресенье, 12 июля, в австрийском Шпильберге пройдет Гран-при Штирии — второй этап Формулы-1 сезона 2020 года.

В стартовой гонке, прошедшей в Шпильберге неделю назад, триумфовал финн Вальттери Боттас (на фото) из Mercedes. Вторым приехал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, но из-за допущенного на трассе нарушения был перемещен лишь на четвертую итоговую позицию. А на подиум благодаря этому взошли Шарль Леклер (Ferrari) и Ландо Норрис (McLaren). В Кубке конструкторов лидерство захватил Mercedes, набрав 37 очков, за ним расположился McLaren с 26 баллами.

Отметим, что в субботу, 11 июля, пилоты не смогли провести третью свободную практику из-за непогоды, обрушившейся на Шпильберг. Также 11 июля должна пройти квалификация, и теперь неизвестно, состоится ли она вообще.

Формула-1. Второй этап

12 июля (воскресенье)

Гран-при Штирии (Шпильберг) 16:00 Setanta Sports Ukraine, «Матч-ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания), ESPN (США)

Отметим, что третий этап Формулы-1 пройдет 19 июля на трассе «Хунгароринг» в Будапеште (Венгрия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Фернандо Алонсо вернется в Формулу-1 в сезоне-2021.

2

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter