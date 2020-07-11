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Гран-при Штирии: где смотреть онлайн-трансляцию второго этапа Формулы-1
В воскресенье, 12 июля, в австрийском Шпильберге пройдет Гран-при Штирии — второй этап Формулы-1 сезона 2020 года.
В стартовой гонке, прошедшей в Шпильберге неделю назад, триумфовал финн Вальттери Боттас (на фото) из Mercedes. Вторым приехал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, но из-за допущенного на трассе нарушения был перемещен лишь на четвертую итоговую позицию. А на подиум благодаря этому взошли Шарль Леклер (Ferrari) и Ландо Норрис (McLaren). В Кубке конструкторов лидерство захватил Mercedes, набрав 37 очков, за ним расположился McLaren с 26 баллами.
Отметим, что в субботу, 11 июля, пилоты не смогли провести третью свободную практику из-за непогоды, обрушившейся на Шпильберг. Также 11 июля должна пройти квалификация, и теперь неизвестно, состоится ли она вообще.
FP3 has been cancelled. More updates to follow.#AustrianGP#F1 pic.twitter.com/0FGWag2ADF— Formula 1 (@F1) July 11, 2020
Формула-1. Второй этап
12 июля (воскресенье)
Гран-при Штирии (Шпильберг) 16:00 Setanta Sports Ukraine, «Матч-ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания), ESPN (США)
Отметим, что третий этап Формулы-1 пройдет 19 июля на трассе «Хунгароринг» в Будапеште (Венгрия).
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