26.88 / 27.11 30.12 / 30.54
Киев: +31
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Похолодание уже подбирается с запада: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

16:25 11 июля 2020
Прогноз погоды

В Украине на следующей неделе резко изменится погода. Об этом в Facebook написала известный синоптик Наталья Диденко.

«На Петра и Павла существенно похолодает в западных областях Украины. Температура воздуха снизится днем до +12 +18 градусов!» — написала она.

Согласно ее прогнозу, на остальной территории Украины еще будет жарко, +28 +33 градуса.

«Дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалы наиболее вероятные в западных, северных областях и в Винницкой области. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей — яркое палящее солнце», — пишет Диденко.

В Киеве же 12 июля будет высокая температура воздуха, +28 +30 градусов. Во второй половине дня возможен дождь с грозой.

Как писали «ФАКТЫ», ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что вторая декада июля останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками. Они вместе с незначительными снижением температуры захватят и начало третьей декады июля.

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Урал

Гибель группы Дятлова: в России спустя 60 лет назвали причину нашумевшей трагедии

Прогноз погоды

Похолодание уже подбирается с запада: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

митинг

На Дальнем Востоке начался антипутинский майдан (видео)

дтп

В Мариуполе отвлекшийся на телефон водитель сбил двух женщин-полицейских (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер