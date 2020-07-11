Украина

Похолодание уже подбирается с запада: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

В Украине на следующей неделе резко изменится погода. Об этом в Facebook написала известный синоптик Наталья Диденко.

«На Петра и Павла существенно похолодает в западных областях Украины. Температура воздуха снизится днем до +12 +18 градусов!» — написала она.

Согласно ее прогнозу, на остальной территории Украины еще будет жарко, +28 +33 градуса.

«Дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалы наиболее вероятные в западных, северных областях и в Винницкой области. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей — яркое палящее солнце», — пишет Диденко.

В Киеве же 12 июля будет высокая температура воздуха, +28 +30 градусов. Во второй половине дня возможен дождь с грозой.

Как писали «ФАКТЫ», ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что вторая декада июля останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками. Они вместе с незначительными снижением температуры захватят и начало третьей декады июля.

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter