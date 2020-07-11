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"Поражает уровень непрофессионализма": сотрудники СБУ устроили стрельбу на улице спального района Киева
В Киеве 8 июля во дворе дома на улице Соломии Крушельницкой произошла стрельба. Четверо неизвестных открыли огонь из пистолетов по джипу Toyota, который выезжал со двора жилого дома. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.
«Оказывается, это действовала группа сотрудников СБУ, которые пытались задержать выезжавшего на машине своего бывшего коллегу, ныне — сотрудника другой государственной структуры. Несмотря на серию выстрелов, слава Богу, никого не убили и никуда не попали. По нашим данным в машине было повреждено одно колесо. Уехавший человек позднее был задержан. Видео инцидента уже удалили с новостных сайтов», — написал он.
Бутусов возмущен уровнем непрофессионализма и безответственностью сотрудников СБУ.
«Поражает уровень непрофессионализма сотрудников СБУ. Они устроили стрельбу в густонаселенном районе. А вы слышали про рикошеты? Вы понимаете, что можете убить того, кого хотите задержать? Понимаете, что могли попасть в других людей? Понимаете, к каким последствиям это могло привести? Вижу, что не понимаете», — пишет он.
В сети активно обсуждают данное происшествие. Пользователи называют причины таких инцидентов и вспоминают, что подобные случаи бывали и ранее.
Как писали «ФАКТЫ», в последнее время в Киеве часто происходят инциденты с применением огнестрельного оружия. Так, недавно в ходе ночной стрельбы в центре Киева пострадали три человека.334
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"Поражает уровень непрофессионализма": сотрудники СБУ устроили стрельбу на улице спального района Киева
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