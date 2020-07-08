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Происшествия

В Киеве устроили погоню со стрельбой: видео происшествия попало в сеть

13:15 8 июля 2020
Стрельба в ЖК на Крушельницкой

После недавней стрельбы возле столичной Бессарабки, перестрелка произошла и в Дарницком районе Киева.

Как сообщает «Киев Оперативный», утром в среду, 8 июля, выстрелы звучали в жилом комплексе на улице Крушельницкой.

«По записям камер наблюдения видно, что четыре человека бегали за автомобилем Toyota и стреляли. После того, как Toyota уехала, мужчины сели в Volkswagen и помчались за ним. Через некоторое время они вернулись, чтобы собрать гильзы», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичные полицейские сообщили о подозрении мужчине, который 6 июля устроил стрельбу в сквере в районе кинотеатра «Жовтень», что на улице Константиновской.


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