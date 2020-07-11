Украина

В Кирилловку на отдых: "пробка" из автомобилей растянулась на пять километров (видео)

Пока выезд за границу для украинских туристов сопряжен с трудностями, популярным местом отдыха остается поселок Кирилловка на Азовском море. О востребованности курорта убедительнее всего свидетельствует количество машин на трассе. 11 июля пробки на магистрали Харьков — Симферополь по направлению к Кирилловке растянулись на пять километров.

Видео о том, что собой представляет дорога на курорт, опубликовано в сообществе Типичный Днепродзержинск (Каменское) в Facebook.

Как сообщает Информатор, на нескольких трассах, ведущих к азовским курортам, как раз ведутся ремонтные работы. Именно из-за них и возникли пробки. Тянучка начинается сразу за Запорожьем возле Балабино.

Напомним, курорты Запорожской области были признаны безопасными в период пандемии коронавирусной инфекции. Сразу после того, как Минздрав выступил с таким заявлением, пляжи Кирилловки заполнились отдыхающими.

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