Коронавирус — это не фейк: заболевший врач из Закарпатья обратился к украинцам (видео)

Общество и люди

Коронавирус — это не фейк, а смертельно опасная биоатака. С таким обращением выступил директор Закарпатского противоопухолевого центра Андрей Русин. Видео записывалось в Центре легочных заболеваний в Ужгороде, где врач уже более недели лечится против коронавирусной пневмонии. Русин попал в число тех медиков, которые заразились COVID-19, контактируя с заболевшими пациентами.

«Хочу обратиться к людям, которые говорят, что это фейк, отмывание средств. Новый не понятный до конца вирус объявил нам войну. И это надо понимать, как биоатаку. Вирус смертельно опасен, более полумиллиона людей в мире уже умерло… Люди, которые говорят, что не нужно носить маску, что заражение не угрожает — это люди со сниженным интеллектом», — говорится в обращении Русина, опубликованном в группе Made in Uzhhorod в Facebook.

По словам доктора, карантин может не нравиться людям, но лучшей защиты пока не придумали. «Есть несколько путей выхода: вакцинация (это еще не скоро), коллективный иммунитет, когда переболеет не полпроцента населения, а 60%, эффективные лекарства (их на сегодня тоже нет). А потому остается только карантин… Мойте руки, носите средства защиты, соблюдайте социальную дистанцию», — призывает врач.

Подтверждает слова Русина врач областной больницы Ужгорода Богдана Булеза. «Больных, к сожалению, не становится меньше! „Скорые“ с сиренами ежедневно подвозят все новых и новых пациентов… Уже все устали от карантина… Поверьте, мы тоже устали… Вирус существует, он тяжелый, поэтому не пренебрегайте своим и нашим здоровьем, берегите себя и своих родных!» — пишет врач на странице в Facebook.

Специально для скептиков доктор опубликовала рентгеновские снимки своих пациентов. Там четко видно, как коронавирусная инфекция поражает легкие и развивается в двустороннюю пневмонию.

Напомним, статистика по Украине говорит, что каждый пятый заболевший COVID-19 — это врач или медработник. Инфекционисты обратили внимание на парадокс: процент заболевших в инфекционных больницах меньше, чем в других медучреждениях. У иммунолога Катерины Булавиновой есть объяснение такому феномену.

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